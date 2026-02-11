jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Discusión

San Juan debate: dos conocidos abogados se cruzaron por la baja de la edad de imputabilidad de los menores

El proyecto que se debatirá este jueves en Diputados propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años y reabre una discusión sensible sobre delito juvenil, prevención y reinserción. En ese marco, Tiempo de San Juan reunió a los abogados Marcelo Arancibia y César Jofré para analizar el impacto de la iniciativa desde una mirada local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-09 at 11.36.47 PM

Este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación debatirá la Ley Penal Juvenil, que plantea la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, aunque el oficialismo no descarta insistir para que el piso se ubique en los 13. El proyecto vuelve a poner en el centro de la escena una discusión sensible: cómo responder frente al delito juvenil sin descuidar la reinserción social ni las garantías constitucionales.

Lee además
en busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designacion que todavia no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha
todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas
Atención trabajadores

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

En ese contexto, Tiempo de San Juan organizó un debate con dos reconocidos abogados de la provincia, Marcelo Arancibia y César Jofré, quienes expusieron miradas diferentes sobre una reforma que divide aguas tanto en el plano jurídico como en el político.

Durante el intercambio, Arancibia sostuvo que la iniciativa tiene más motivaciones ideológicas que sustento empírico y advirtió que las estadísticas no muestran una incidencia determinante de menores de 16 años en delitos graves. A su entender, bajar la edad de imputabilidad no resolverá el problema de la inseguridad y puede profundizar la criminalización de sectores vulnerables si no está acompañada de una fuerte inversión estatal en educación, contención y políticas de prevención. También cuestionó los discursos de “populismo punitivo” y remarcó que cualquier reforma debe respetar los tratados internacionales suscriptos por Argentina.

Jofré, por su parte, consideró que el debate no puede darse como reacción a casos emblemáticos y planteó que la discusión debe enmarcarse en una política de Estado de largo plazo. Señaló que no alcanza con modificar la edad de imputabilidad si no se definen claramente los lugares de detención, los tribunales competentes y los mecanismos de reinserción. Además, puso el foco en la pérdida de valores sociales y culturales como un factor clave para entender el fenómeno del delito juvenil.

Ambos coincidieron en que la prevención es un punto central y que la reinserción social no puede quedar en un segundo plano. También señalaron que en San Juan la situación difiere de la que se observa en grandes centros urbanos, aunque reconocieron que la provincia no está exenta del crecimiento de la conflictividad.

Video

Embed - Baja de la edad de imputabilidad: el debate desde San Juan

Seguí leyendo

"Histórico", el mensaje de Milei tras la votación en el Senado

Tras una maratónica jornada de debate, el Senado logró la media sanción de la reforma laboral

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

Reforma laboral: el Gobierno hizo cambios de último minuto que benefician a gremios y cámaras empresariales

Axel Kicillof se sumó a la marcha contra la reforma laboral

Convicción Federal confirmó el voto contra la reforma laboral

Los discursos de los tres senadores sanjuaninos en el debate de la reforma laboral: entre recuerdos de la "década ganada" y críticas al kirchnerismo

Los salarios se seguirán cobrando a través de los bancos, y no de billeteras virtuales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas
Atención trabajadores

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Te Puede Interesar

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Por Florencia García
Empaque bajo parral. La modalidad permite cosechar y acondicionar la uva de mesa en el mismo viñedo, reduciendo manipulación, deshidratación y costos para los productores sanjuaninos.
Pedido histórico

La uva de mesa sanjuanina ganó una batalla: recuperó una práctica que reduce pérdidas y costos

Las carnicerías de San Juan preparan un nuevo aumento (foto ilustrativa). 
Atención

Advierten que la carne volverá a subir en San Juan la próxima semana

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis
Probation

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis