viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Diputados

Con la Reforma Laboral eliminaron el Estatuto del Periodista

El Estatuto, establecido por la ley 12.908 en 1946, delimita las condiciones laborales de los trabajadores de empresas de la comunicación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de una extensa jornada legislativa que culminó en la madrugada del viernes, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el artículo 118 de la Reforma Laboral, el cual establece la derogación definitiva del Estatuto del Periodista Profesional.

Lee además
diputados aprobo la reforma laboral, que vuelve al senado buscando la sancion
Congreso

Diputados aprobó la reforma laboral, que vuelve al Senado buscando la sanción
Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, los tres jueces que le quedan a la Corte Suprema
Justicia

Reforma laboral: qué pasa si llega a la Corte Suprema

Esta medida, impulsada por el gobierno de Javier Milei y que tiene un impacto profundo para el sector de prensa, obtuvo 126 votos afirmativos frente a 119 negativos y 4 abstenciones. A pesar de que este punto específico fue el que generó mayor cantidad de intervenciones por parte de los legisladores para solicitar que fuera excluido de la iniciativa general, La Libertad Avanza logró imponerse en la votación particular. Ahora el proyecto va de regreso al Senado para su tratamiento.

El Estatuto del Periodista Profesional, identificado técnicamente como la Ley 12.908, ha funcionado históricamente como la normativa central que rige las condiciones de trabajo para quienes se desempeñan en publicaciones diarias, periódicas y agencias de noticias. Su alcance es amplio, ya que regula la actividad de diversos roles dentro de las redacciones, incluyendo a directores, cronistas, reporteros gráficos y correctores.

El texto legal define con precisión desde el régimen de trabajo y las vacaciones hasta los descansos y las compensaciones económicas correspondientes a las tareas nocturnas, además de abordar las causales de despido y la opción de retiro voluntario para aquellos trabajadores con más de cinco años de antigüedad.

Uno de los pilares que se pierden con esta derogación es la jornada laboral reducida, que fijaba un horario máximo de treinta y seis horas semanales y establecía que las horas excedentes debían compensarse con descanso equivalente o pagarse con un recargo del cien por cien.

Asimismo, la normativa derogada en Diputados considera la estabilidad del trabajador de prensa como una base esencial, disponiendo protecciones específicas ante despidos injustificados, como un preaviso de hasta dos meses y una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo.

La ley también garantiza el ejercicio de la profesión mediante la creación de la Matrícula Nacional de Periodistas y el Carnet Profesional, herramientas que aseguraban el libre acceso a las fuentes de información de interés público y a las dependencias del Estado.

Los diputados nacionales sanjuaninos que rechazaron la derogación son los justicialistas Cristian Andino y Jorge Chica, mientras que votaron a favor de eliminarlo los dos de Producción y Trabajo, Nancy Picón y Carlos Jaime, y los libertarios José Peluc y Abel Chiconi.

Temas
Seguí leyendo

La disputa por las cuentas sueldo resurge con la reforma laboral: cuánto pagan las billeteras digitales

Patricia Bullrich admitió el "error" en la reforma laboral: de qué se trata

El Gobierno buscaría sancionar la reforma laboral el 27 de febrero en el Senado

Debate caliente: el FIT "corre por izquierda" a la CGT por la reforma laboral de Milei

La CGT confirmó un paro nacional con apoyo clave del transporte, ¿y en San Juan?

La CGT define hoy si convoca a un paro general por la Reforma Laboral

Bullrich aseguró que la reforma laboral "es una ley muy buena"

Reforma laboral: el Gobierno hizo cambios de último minuto que benefician a gremios y cámaras empresariales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
diputados aprobo la reforma laboral, que vuelve al senado buscando la sancion
Congreso

Diputados aprobó la reforma laboral, que vuelve al Senado buscando la sanción

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral
Video

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Imagen ilustrativa
En Santa Lucía

Tragedia: murió un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando cortaba el pasto

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude en Chimbas

Le ofrecieron un préstamo bancario por WhatsApp y terminó estafado en $1.600.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo funcionarán el comercio, las estaciones de servicio y los colectivos durante Navidad y Año Nuevo.
Poca adhesión

Facturación nivelada: sólo cuatro comercios sanjuaninos se sumaron hasta el momento

Imagen ilustrativa
 Violento arrebato

Motochorros encañonaron en la cabeza a una mujer y la arrastraron por la calle para robarle la cartera en Rawson

Esther Villalabos, la acusada. Al lado, Jorge Francisco Cortez.
Caso Jorge Cortez

Seis años después, la mujer que mató de un cuchillazo a su esposo en Ullum irá a juicio y recibirá la pena mínima

Con la Reforma Laboral eliminaron el Estatuto del Periodista
Diputados

Con la Reforma Laboral eliminaron el Estatuto del Periodista