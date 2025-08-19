martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Motivo de separación

Aseguran que Nico Vázquez descubrió que Gimena Accardi lo engañaba con un famoso casado

En las últimas horas se conocieron los detalles del vínculo que habría mantenido la actriz con un famoso casado durante varios meses. El enojo del actor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Desde que Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron su separación, las especulaciones no tardaron en aparecer. Si bien en un primer momento se habló de terceros que podían estar vinculados al actor, finalmente trascendió que el verdadero motivo de la ruptura habría sido una infidelidad de la actriz.

Lee además
Gimena Accardi contó su versión de los hechos sobre su separación de Nico Vázquez.
Dando la cara

Gimena Accardi rompió el silencio sobre la infidelidad a Nico Vázquez: fuerte confesión
quien es mancha la torre, el inseparable amigo de la china suarez que comparte su vida en turquia
Amistad

Quién es Mancha La Torre, el inseparable amigo de la China Suárez que comparte su vida en Turquía

Qué pasó entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

De acuerdo con lo revelado en LAM (América TV), Accardi habría mantenido durante meses una relación paralela con un actor reconocido y casado, cuyo nombre el conductor Ángel de Brito prefirió no exponer. “No fue algo pasajero, sino un vínculo sostenido en el tiempo. Nico comprobó que Gimena tenía otra relación y esa fue la causa de la separación”, aseguró el periodista.

Los rumores sobre el presunto “tercero en discordia” crecieron rápidamente en las redes, donde incluso volvió a mencionarse a Andrés Gil, compañero de elenco de la actriz y pareja de Cande Vetrano, aunque sin confirmación oficial. Lo que sí remarcaron en el programa es que la infidelidad ya era un secreto a voces dentro del ambiente artístico antes de que se hiciera pública la ruptura.

Según contaron en el ciclo, Vázquez comenzó a notar cambios en la conducta de su esposa durante el último año de convivencia. Lo que en principio parecía un desgaste propio de la pareja, terminó en certezas: pruebas que confirmaban la existencia de otra persona. Frente a la evidencia, Accardi habría admitido la infidelidad. “Nico está muy dolido porque confirmó lo que sospechaba hacía tiempo”, señalaron en el programa.

La situación se tornó aún más delicada cuando se conoció que el actor con el que Accardi habría tenido este vínculo también es casado y con hijos. Incluso, Pepe Ochoa, panelista de LAM, aseguró que la esposa del involucrado se enteró de lo ocurrido directamente por una comunicación de Vázquez.

Mientras el actor atraviesa el duelo con un fuerte impacto emocional —al punto de haber bajado de peso y suspendido funciones de teatro por problemas de salud—, Accardi habría transitado la separación con mayor serenidad, refugiada en un viaje por Europa y, según trascendió, sostenida por este nuevo vínculo sentimental.

El desenlace sorprendió al público que seguía la relación desde hace casi dos décadas, considerada una de las más sólidas del espectáculo. Sin embargo, la confirmación de la infidelidad terminó por sellar el final de una pareja que parecía indestructible.

Seguí leyendo

Preocupación por la salud de Cacho Garay: podrían realizarle una amputación

Murió uno de los creadores de dos grandes éxitos de la televisión argentina: tenía 73 años

Quién es Nicole, el personaje de La China Suárez en En el barro, que generó polémica en las redes

No dejaron salir a L-Gante del país y tomó una drástica decisión

Carmen Barbieri destrozó a More Rial tras su nueva aprehensión y la hija del conductor le respondió por redes

MasterChef Celebrity Argentina 2025: Wanda Nara adelantó cómo será

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Regreso soñado de Mauro Icardi en el fútbol turco: usó la cinta de capitán con el nombre de sus hijas y el de la China Suárez

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gimena Accardi contó su versión de los hechos sobre su separación de Nico Vázquez.
Dando la cara

Gimena Accardi rompió el silencio sobre la infidelidad a Nico Vázquez: fuerte confesión

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
Otra vez la oficial Tamara

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Uno de Los Gajos de Pinono fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas
Del escenario a Tribunales

Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

Te Puede Interesar

En la Ruta 40 Sur, incertidumbre tras los despidos de 150 obreros
Obra pública

En la Ruta 40 Sur, incertidumbre tras los despidos de 150 obreros

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

Ambiente firmó un acuerdo con una empresa para canjear elementos reciclables por maquinaria para el Parque de Tecnologías Ambientales.
Intercambio

Acuerdo para ahorrar: el Parque de Tecnologías Ambientales canjea materiales reciclables por equipamiento

Dan con El Dibu y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan
Varios allanamientos

Dan con "El Dibu" y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan

San Juan está al acecho de los peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Chile
Investigación

San Juan está al acecho de los peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Chile