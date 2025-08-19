Aseguran que Nico Vázquez descubrió que Gimena Accardi lo engañaba con un famoso casado

Desde que Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron su separación, las especulaciones no tardaron en aparecer. Si bien en un primer momento se habló de terceros que podían estar vinculados al actor, finalmente trascendió que el verdadero motivo de la ruptura habría sido una infidelidad de la actriz.

De acuerdo con lo revelado en LAM (América TV), Accardi habría mantenido durante meses una relación paralela con un actor reconocido y casado, cuyo nombre el conductor Ángel de Brito prefirió no exponer. “No fue algo pasajero, sino un vínculo sostenido en el tiempo. Nico comprobó que Gimena tenía otra relación y esa fue la causa de la separación”, aseguró el periodista.

Los rumores sobre el presunto “tercero en discordia” crecieron rápidamente en las redes, donde incluso volvió a mencionarse a Andrés Gil, compañero de elenco de la actriz y pareja de Cande Vetrano, aunque sin confirmación oficial. Lo que sí remarcaron en el programa es que la infidelidad ya era un secreto a voces dentro del ambiente artístico antes de que se hiciera pública la ruptura.

Según contaron en el ciclo, Vázquez comenzó a notar cambios en la conducta de su esposa durante el último año de convivencia. Lo que en principio parecía un desgaste propio de la pareja, terminó en certezas: pruebas que confirmaban la existencia de otra persona. Frente a la evidencia, Accardi habría admitido la infidelidad. “Nico está muy dolido porque confirmó lo que sospechaba hacía tiempo”, señalaron en el programa.

La situación se tornó aún más delicada cuando se conoció que el actor con el que Accardi habría tenido este vínculo también es casado y con hijos. Incluso, Pepe Ochoa, panelista de LAM, aseguró que la esposa del involucrado se enteró de lo ocurrido directamente por una comunicación de Vázquez.

Mientras el actor atraviesa el duelo con un fuerte impacto emocional —al punto de haber bajado de peso y suspendido funciones de teatro por problemas de salud—, Accardi habría transitado la separación con mayor serenidad, refugiada en un viaje por Europa y, según trascendió, sostenida por este nuevo vínculo sentimental.

El desenlace sorprendió al público que seguía la relación desde hace casi dos décadas, considerada una de las más sólidas del espectáculo. Sin embargo, la confirmación de la infidelidad terminó por sellar el final de una pareja que parecía indestructible.