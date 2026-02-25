miércoles 25 de febrero 2026

Cruce

Duro ataque de Martín Menem a un gobernador: "Es como un mono...

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le avisó a ese gobernador que "se le viene la noche".

Por Agencia NA
martin-menem-1024x768

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, calificó al gobernador de su provincia, Ricardo Quintela, como “un mono con un martillo adentro de una cristalería” y sostuvo que “se le viene la noche” de cara a las elecciones de 2027.

Lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista, tiene la provincia prendida fuego desde 2019 cuando lo hicieron gobernador y lo volvieron a elegir en 2023, y ya sabemos cómo funciona La Rioja es una cooperativa de poder”, afirmó Menem.

El legislador replicó de ese modo las afirmaciones de Quintela, quien dijo ayer en declaraciones radiales que si el presidente Javier Milei llega al final de su mandato en diciembre de 2027 “va a dejar el país destruido”.

image

En respuesta a eso, Menem advirtió que “eso lo dice un gobernador que usa el avión de la provincia para venir a ver a Boca a Buenos Aires. Administrando la provincia es un mono con martillo en una cristalería”, subrayó.

A modo de ejemplo, mencionó que Quintela “se hizo un camino asfaltado de 100 kilómetros sólo para ir a un campo suyo y subirle su valor” y aseguró que La Rioja “es la provincia más corrupta de la Argentina con 300 o 400 funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida”.

Sobre si se postulará para gobernador en 2027, Menem dijo que sería “una barbaridad hablar de candidaturas cuando faltan dos años” para las elecciones, pero advirtió que La Libertad Avanza “va a presentar una propuesta de provincia distinta, productiva y que genere trabajo genuino”.

