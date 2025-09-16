martes 16 de septiembre 2025

Tendencia primaveral

Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre y cuál es su verdadero significado

Cada 21 de septiembre miles de personas regalan flores amarillas como símbolo de amor, amistad y nuevos comienzos, una tradición que nació de una recordada escena de Floricienta y que hoy vuelve a florecer con la primavera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con la llegada de la primavera, volvió a instalarse la costumbre de obsequiar flores amarillas a las personas más queridas. Aunque la práctica se popularizó en los últimos años, muchos todavía desconocen de dónde proviene esta tendencia que cada septiembre se multiplica en Argentina.

El 21 de septiembre marca no solo el inicio de la estación más colorida del año, sino también una fecha de festejo para jóvenes y estudiantes. En ese contexto, regalar flores amarillas se convirtió en un gesto casi obligado gracias al boom que generó en redes sociales la recordada canción de Floricienta.

image

¿Por qué se regalan flores amarillas en esta fecha?

La moda comenzó a circular con fuerza en TikTok a partir del tema “Flores Amarillas”, que Flor Bertotti lanzó en 2004. Diez años después, la canción volvió a tomar protagonismo con el regreso de la actriz a los escenarios y la presentación de “Margarita”.

En la ficción, el momento clave ocurre en el capítulo 33, cuando el personaje de Flor recibe de Franco Fritzenwalden (interpretado por Benjamín Rojas) un ramo de flores amarillas. Desde entonces, ese gesto se transformó en un símbolo de amor, ternura y de la ilusión por nuevos comienzos que trae consigo la primavera.

El simbolismo de las flores amarillas

Las flores en general tienen significados distintos según la cultura y la especie. En el caso de las amarillas, suelen asociarse con la alegría, la amistad y la esperanza, según investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, en otras tradiciones también pueden representar envidia, celos o hasta infidelidad.

Cuáles son las mejores flores amarillas para regalar

A la hora de elegir un ramo para sorprender el 21 de septiembre, hay varias especies que se destacan por su belleza y carga simbólica:

  • Girasoles: quizás los más elegidos. Su color intenso y su semejanza con el Sol transmiten energía y vitalidad. Además, son ideales para decorar espacios.

  • Orquídeas: elegantes y delicadas, se asocian con la fuerza y la energía, y suelen usarse en arreglos de interior.

  • Tulipanes: originarios de Holanda, combinan sencillez y sofisticación, lo que los convierte en un clásico atemporal.

