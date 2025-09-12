Una influencer de finanzas reveló cómo te estafan algunas tarjetas de crédito y se volvió viral

Natalí Rodríguez, conocida influencer de finanzas en Instagram, volvió a generar polémica por uno de sus videos, en el que busca ayudar a las personas que tienen deudas con las tarjetas de crédito .

A través de su perfil @nata.rod se metió con los poderosos bancos y enseñó a sus seguidores a controlar las refinanciaciones para evitar pagar montos que no corresponden o que, inclusive, son ilegales pero que muchas tarjetas de crédito cobran igual. "¿Estás endeudado con la tarjta de crédito y no sabés qué hacer?, lo primero que tenés que saber es que deber, no es un delito", arranca diciendo la influencer en uno de sus videos que ya tiene más de 23 mil reproducciones.

"Los Bancos no están para ayudar, están para atarte a ellos por toda la eternidad. Jamas un banco será una ONG. Cuídense #finanzas #educacionfinanciera #finanzaspersonales #noticias"

En otro de sus tips, da consejos para cuando los estudios de cobranza comienzan a llamarte de forma hostil para cobrarte la deuda de la tarjeta. "No te desesperes porque quizás este es el momento perfectopara que te sientes y te pongas a negociar la deuda. Lo primero que tenés que pedir al estudio es un detalle de la deuda. Que te digan cuál es el total, cuáles son los intereses, las comisiones y los cargos ocultos", recomienda Natali.

Además, aclaró que los estudios de cobranza "compran un paquete de deuda a los bancos y a otras entidades y lo que buscan es cobrar algo". Ahí viene el consejo número dos: "Vos te tenés que poner pillo y no tener miedo aunque te amenacen".

Según la experta en finanzas, la Ley de Defensa al Consumidor ampara a los usuarios bajo el artículo 8bis de "Trato Digno". En el mismo está prohibido todo tipo de mensajes intimidatorios por parte del estudio de cobranza. "Y por último, tenés que saber que las deudas de las tarjetas de crédito prescriben a los tres años y las de préstamo personal a los cinco años", aseguró.

Por último, dio un consejo sobre qué hacer si, aún prescrita la deuda, el estudio de cobranzas insiste con iniciar un juicio. "En ese caso tenés que presentar una excepción de prescripción al juez y deberían darte la razón. Vos estás en tu derecho de pagar lo que realmente corresponda", cierra.

Mirá el video y no te dejes engañar: