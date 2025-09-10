Se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela de Mendoza

Una situación de pánico y tensión alertó este miércoles a las autoridades de Mendoza , donde una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela y efectuó dos disparos al aire . Según señalaron fuentes policiales a Infobae, la alumna entró al establecimiento con un arma de fuego, disparó y luego se atrincheró en el patio del colegio. Tras más de cinco horas, la menor se entregó.

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz. Fue cerca de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo . De acuerdo al relato de algunos testigos, antes de actuar, la adolescente habría pasado por el baño y desde allí salió con el arma cargada. Luego, apuntó fugazmente a algunos compañeros.

Frente a esta situación, las autoridades del establecimiento actuaron rápidamente y desalojaron de manera preventiva la institución. Según las primeras informaciones, trasladaron a los alumnos al Hospital de La Paz y solicitaron la presencia de los padres para retirarlos.

La menor cursa en 2º año de secundaria. Según medios locales, vive en el departamento de La Paz y su padre es policía en la provincia de San Luis. En este sentido, se sospecha que el arma que manipulaba -que sería una calibre 9 milímetros- podría pertenecer a su papá.

En el hecho intervino la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien estuvo en el lugar mediando con la chica para que le entregue el arma. La negociación se extendió hasta las 15 horas.

Asimismo, se solicitó la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a agentes policiales y funcionarios judiciales, que se movilizaron rápidamente a la escuela. Además, arribaron representantes de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

La medición con la adolescente había comenzado a las 11.30. Estuvo a cargo de los especialistas del GRIS y la fiscal. Según señalaron a este medio, trataban de negociar con la chica para que saliera del colegio sin poner en riesgo su vida, objetivo que se logró tras varias horas.

Desde el ministerio de Seguridad de Mendoza, por su parte, habían solicitado a la comunidad que evitara acercarse a la escuela para garantizar “la seguridad y el respeto hacia la menor”. En un comunicado oficial advirtió sobre la importancia de extremar los cuidados y evitar interferencias externas que pudieran agravar la situación.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados”, habían comunicado.

Y agregaron: “Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”.