miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trás una intensa negociación

Se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela de Mendoza

Ocurrió en el departamento de La Paz. El episodio habría comenzado cerca de las 9.30 cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una situación de pánico y tensión alertó este miércoles a las autoridades de Mendoza, donde una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela y efectuó dos disparos al aire. Según señalaron fuentes policiales a Infobae, la alumna entró al establecimiento con un arma de fuego, disparó y luego se atrincheró en el patio del colegio. Tras más de cinco horas, la menor se entregó.

Lee además
una nena termino lesionada tras caerle un palo encima en pocito
Lluvias en San Juan

Una nena terminó lesionada tras caerle un palo encima en Pocito
Colores para atraer la abundancia según el feng shui
Lo tenés que saber

Feng Shui: los 4 colores que atraen prosperidad en septiembre

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz. Fue cerca de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. De acuerdo al relato de algunos testigos, antes de actuar, la adolescente habría pasado por el baño y desde allí salió con el arma cargada. Luego, apuntó fugazmente a algunos compañeros.

Frente a esta situación, las autoridades del establecimiento actuaron rápidamente y desalojaron de manera preventiva la institución. Según las primeras informaciones, trasladaron a los alumnos al Hospital de La Paz y solicitaron la presencia de los padres para retirarlos.

La menor cursa en 2º año de secundaria. Según medios locales, vive en el departamento de La Paz y su padre es policía en la provincia de San Luis. En este sentido, se sospecha que el arma que manipulaba -que sería una calibre 9 milímetros- podría pertenecer a su papá.

En el hecho intervino la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien estuvo en el lugar mediando con la chica para que le entregue el arma. La negociación se extendió hasta las 15 horas.

Asimismo, se solicitó la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a agentes policiales y funcionarios judiciales, que se movilizaron rápidamente a la escuela. Además, arribaron representantes de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

La medición con la adolescente había comenzado a las 11.30. Estuvo a cargo de los especialistas del GRIS y la fiscal. Según señalaron a este medio, trataban de negociar con la chica para que saliera del colegio sin poner en riesgo su vida, objetivo que se logró tras varias horas.

Desde el ministerio de Seguridad de Mendoza, por su parte, habían solicitado a la comunidad que evitara acercarse a la escuela para garantizar “la seguridad y el respeto hacia la menor”. En un comunicado oficial advirtió sobre la importancia de extremar los cuidados y evitar interferencias externas que pudieran agravar la situación.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados”, habían comunicado.

Y agregaron: “Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”.

Temas
Seguí leyendo

Cómo hacer helado casero con solo 2 ingredientes y ¡sin licuadora!

La historia detrás del "Abuelo Juan", un tierno personaje que conquistó las redes con sus artesanías y corazón

Cómo afectan las alergias primaverales a tu estado de ánimo

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

En el Senado, el Secretario de Minería nacional tomó como ejemplo a San Juan y dijo cuánto cobre podría producir Argentina en una década

Tras la derrota en Buenos Aires, Javier Milei hablará por cadena nacional el lunes 15

Nación reflotó el Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán al mando

Llega al país el primer avión con argentinos deportados de Estados Unidos por Trump

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la contundente frase que dijo la alumna atrincherada en mendoza y el perfil de una nina victima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Te Puede Interesar

El pronóstico de derrame del río San Juan elaborado por Hidráulico se cumplió casi al pié de la letra. 
Hito en la gestión

San Juan acierta con el agua: el pronóstico hídrico fue casi perfecto

Por Elizabeth Pérez
Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses
Datos oficiales

Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Imagen de archivo de Clarín.
Violencia en Mendoza

Los antecedentes en San Juan: cuando un alumno le disparó a la directora y dos casos impactantes en el último mes

Avanza el concurso para Fiscal General: confirman la fecha del inicio de las entrevistas
Poder Judicial

Avanza el concurso para Fiscal General: confirman la fecha del inicio de las entrevistas

¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre