Los árboles con flores más lindos para tu jardín: especies destacadas y cómo cuidarlos

La elección de árboles con flores para jardines o espacios urbanos no solo transforma el paisaje en un entorno pintoresco, sino que también cumple funciones clave como brindar sombra, aportar biodiversidad y embellecer el ambiente . Sin embargo, antes de plantar, es fundamental conocer las necesidades y el comportamiento de cada especie.

En diálogo con MDZ Radio, el especialista en plantas Luis Canziani explicó que uno de los principales errores al incorporar árboles es ubicarlos sin tener en cuenta su desarrollo a largo plazo. “ Cuando los podás mucho, los envejecés. Lo ideal es plantarlos en un lugar donde no tengamos que podarlos constantemente. Si es en una casa, por ejemplo, que esté a unos cinco metros del techo. Puede parecer lejos, pero hay que pensar en la planta de acá a 40 años”, advirtió.

Cuáles son los mejores árboles para tu jardín

También hizo hincapié en la importancia de elegir especies caducifolias, es decir, que pierden las hojas, especialmente para zonas de la casa que reciben luz solar directa. “Si colocamos un árbol de este tipo en el lado norte, dará sombra en verano y permitirá el paso del sol en invierno”, explicó.

Para quienes buscan proteger paredes o evitar daños estructurales, Canziani recomendó mantener una distancia de entre 3 y 5 metros entre planta y planta, y destacó que la mejor época para trasplantar árboles es desde marzo hasta principios de diciembre.

En el caso de especies de crecimiento acelerado y copa pesada, como el Aromo o la Arabia, el especialista aconsejó acompañar su desarrollo con podas progresivas para evitar que la fuerza de la parte aérea desestabilice las raíces superficiales.

image

Especies destacadas de árboles con flores

Fresno

Muy utilizado en espacios urbanos por su rápido crecimiento y adaptación. Es un árbol caducifolio que ofrece buena sombra y se integra fácilmente en calles y veredas.

Catalpa

Originario de América del Norte, es reconocido por su gran resistencia a la contaminación. Tiene hojas amplias y produce racimos de flores blancas muy llamativas. Aunque crece con rapidez, no tolera bien las heladas, por lo que es ideal en climas templados.

Kiri

Considerado por muchos como un "árbol milagroso", el Kiri tiene hojas gigantes que pueden alcanzar los 60 cm de diámetro y una alta capacidad de absorción de dióxido de carbono. Además de contribuir a la purificación del aire, su madera es de gran calidad. Proviene de Asia, especialmente de países como China, Japón y también Chile.

Jacarandá

Un clásico del paisaje urbano en primavera. Su característico tono lila viste plazas y calles desde fines de octubre hasta mediados de noviembre. Procedente del norte argentino, Brasil y Paraguay, requiere cuidados frente a las heladas cuando es joven. Puede alcanzar hasta 20 metros de altura y desarrollar una copa frondosa en tan solo cinco o seis años.

Planificar antes de plantar

Canziani insistió en la importancia de planificar a futuro antes de colocar un árbol en casa. Pensar en el crecimiento de la especie, su interacción con el entorno, las estaciones y las necesidades de mantenimiento es esencial para evitar problemas y asegurar un desarrollo saludable.

Con la especie adecuada y los cuidados correctos, un árbol con flores no solo embellece el espacio: también se convierte en un legado vivo que acompañará a generaciones.