Cómo hacer helado casero con solo 2 ingredientes y ¡sin licuadora!

¿Querés disfrutar de un postre fresco, cremoso y saludable sin complicarte en la cocina? Esta receta de helado casero sin licuadora es ideal para vos. Solo necesitás dos ingredientes y unos minutos para preparar una delicia que podés comer al instante o guardar en el freezer para después.
Helado con banana y yogur: fácil, rápido y sin máquinas
Este helado express combina lo mejor de dos ingredientes naturales: la banana madura, que aporta dulzura y cremosidad, y el yogur natural o griego, que suma frescura y una textura suave. No necesitás licuadora ni heladora: todo se hace a mano y en pocos pasos.
Ingredientes (solo 2)
2 o 3 bananas maduras (cuanto más maduras, más dulce queda)
½ taza de yogur natural o griego (sin azúcar añadido)
Opcional: frutas rojas, chips de chocolate, coco rallado, granola o lo que más te guste para personalizar.
Paso a paso para hacer el helado sin licuadora
Cortá las bananas en rodajas y llevá al freezer por al menos 3 horas, hasta que estén completamente congeladas.
Pisá las bananas congeladas con un tenedor o prensa hasta formar un puré cremoso.
Agregá el yogur y mezclá bien hasta que todo quede integrado y con textura de helado.
Serví inmediatamente tipo “soft” o guardá en el freezer durante 1 o 2 horas para que tome más cuerpo.
Tip extra: personalizá tu helado
Una vez que tengas la base lista, podés sumar ingredientes a gusto:
Frutas frescas (frutillas, arándanos, mango)
Miel o canela para un toque especial
Chips de chocolate o frutos secos para más textura
¿Por qué elegir esta receta?
No necesitás electrodomésticos
Es ideal para aprovechar bananas maduras
Tiene menos azúcar y es más saludable que un helado comercial
Podés prepararlo en minutos y adaptarlo a tu gusto
Hacer helado casero sin licuadora y con solo 2 ingredientes es más fácil de lo que pensás. Con bananas y yogur podés crear un postre natural, cremoso y delicioso, perfecto para los días de calor o como snack saludable en cualquier momento del año.