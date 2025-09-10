miércoles 10 de septiembre 2025

Tiempo de cocinar

Cómo hacer helado casero con solo 2 ingredientes y ¡sin licuadora!

Aprendé cómo hacer helado casero sin licuadora con solo 2 ingredientes: banana y yogur. Una receta fácil, rápida y saludable para disfrutar en minutos.

Por María Morá
helado casero con frutas

helado casero con frutas

¿Querés disfrutar de un postre fresco, cremoso y saludable sin complicarte en la cocina? Esta receta de helado casero sin licuadora es ideal para vos. Solo necesitás dos ingredientes y unos minutos para preparar una delicia que podés comer al instante o guardar en el freezer para después.

image
Helado casero

Helado casero

Helado con banana y yogur: fácil, rápido y sin máquinas

Este helado express combina lo mejor de dos ingredientes naturales: la banana madura, que aporta dulzura y cremosidad, y el yogur natural o griego, que suma frescura y una textura suave. No necesitás licuadora ni heladora: todo se hace a mano y en pocos pasos.

Ingredientes (solo 2)

  • 2 o 3 bananas maduras (cuanto más maduras, más dulce queda)

  • ½ taza de yogur natural o griego (sin azúcar añadido)

Opcional: frutas rojas, chips de chocolate, coco rallado, granola o lo que más te guste para personalizar.

‍ Paso a paso para hacer el helado sin licuadora

  • Cortá las bananas en rodajas y llevá al freezer por al menos 3 horas, hasta que estén completamente congeladas.

  • Pisá las bananas congeladas con un tenedor o prensa hasta formar un puré cremoso.

  • Agregá el yogur y mezclá bien hasta que todo quede integrado y con textura de helado.

  • Serví inmediatamente tipo “soft” o guardá en el freezer durante 1 o 2 horas para que tome más cuerpo.

Tip extra: personalizá tu helado

Una vez que tengas la base lista, podés sumar ingredientes a gusto:

  • Frutas frescas (frutillas, arándanos, mango)

  • Miel o canela para un toque especial

  • Chips de chocolate o frutos secos para más textura

¿Por qué elegir esta receta?

  • No necesitás electrodomésticos

  • Es ideal para aprovechar bananas maduras

  • Tiene menos azúcar y es más saludable que un helado comercial

  • Podés prepararlo en minutos y adaptarlo a tu gusto

Hacer helado casero sin licuadora y con solo 2 ingredientes es más fácil de lo que pensás. Con bananas y yogur podés crear un postre natural, cremoso y delicioso, perfecto para los días de calor o como snack saludable en cualquier momento del año.

