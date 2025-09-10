miércoles 10 de septiembre 2025

Emocionante

La historia detrás del "Abuelo Juan", un tierno personaje que conquistó las redes con sus artesanías y corazón

Abuelo Juan, como lo apodaron en las redes, sin quererlo se volvió viral gracias a dos hermanas cordobesas. Una conmovedora historia que renueva esperanzas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La historia del “Abuelo Juan” lleva a que sin duda una lágrima ruede por la mejilla. Su tenacidad, esfuerzo y ganas de seguir siendo una persona activa a pesar de sus 83 años y algunas complicaciones de salud es contagiosa. Afortunadamente se topó con dos ángeles en su camino y es gracias a ellas que su historia se hizo conocida, se volvió viral y llegó a los medios nacionales.

Juan “Pachi” Rubio es el protagonista de esta historia. Un artesano de cuero de Villa María que, mientras buscaba compradores de sus trabajos, se topó con Camila y Luciana, dos hermanas que tienen un local de indumentaria y accesorios en Rio Tercero.

Juan lleva una vida entera trabajando con cueros. Primero en una fábrica de zapatos, luego confeccionando cintos y pulseras con diversos detalles para que cada creación sea única. En una valija guarda toda su producción y a diario sale a venderlas, primero en su ciudad y luego comenzó a transitar otras zonas.

Fue así que se topó con las hermanas cordobesas. Cami fue la primera en atenderlo y prestarle generosamente su atención para ver lo que ofrecía Juan. Y así, casi sin quererlo, establecieron un vínculo comercial único, trascendiendo y convirtiendo la relación en amistad y admiración.

Lo que empezó como la compra de una decena de cintos se transformó rápidamente en una avalancha de pedidos provenientes de todo el país. Las hermanas compartieron la historia de Juan en sus redes sociales, y la respuesta fue inmediata; las consultas se multiplicaron, generando una demanda que obligó al hombre a intensificar su producción.

Este impulso renovó el propósito de Juan, quien encontró en esta labor “su motivo para seguir vivo”, como les confesó a las jóvenes en una carta.

La historia del Abuelo Juan y las hermanas cordobesas trascendió las fronteras de la provincia gracias a las redes, particularmente TikTok, y no demoró en generar impacto, llegando incluso a la televisión nacional de la mano de Telefe. Sin duda, una historia que emociona hasta las lágrimas.

Mirá la historia del Abuelo Juan, contado por sus protagonistas

