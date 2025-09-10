miércoles 10 de septiembre 2025

Emoción

Guido Kaczka se quebró en vivo por la historia de un participante que perdió a sus padres en la pandemia

El joven relató cómo enfrentó la muerte de su madre y su padre por COVID-19, el conflicto con un amigo que lo estafó con la herencia y cómo salió adelante cantando en los trenes para sostener a su familia. La emoción del conductor y el apoyo del público marcaron la noche en Buenas Noches Familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Una fuerte carga emotiva atravesó el programa Buenas Noches Familia (eltrece) cuando Guido Kaczka no pudo contener las lágrimas al escuchar el testimonio de un participante que narró su historia de vida marcada por la tragedia. El joven contó que perdió a sus dos padres con apenas un día de diferencia, en mayo de 2021, a causa del COVID-19, justo antes de que las vacunas estuvieran disponibles para toda la población. Recordó que estaba trabajando cuando recibió la llamada de su hermano: “Me dijo ‘dejá todo y vení al hospital, tenemos que despedir a papá’”. A pesar del dolor, relató que en ese momento se prometió mantener a su familia: “Le dije a mi viejo: pase lo que pase, voy a poder mantenerme yo”.

También reveló que un amigo de la infancia lo perjudicó con parte de la herencia, lo que agravó su situación económica. Para salir adelante, comenzó a cantar en los trenes, una experiencia que lo ayudó a sostener a los suyos y a reencontrarse con la música. Su relato conmovió no solo al conductor sino también al público, que lo acompañó con una ovación y lo premió con más de 25 millones de pesos en el programa.

Visiblemente afectado, Kaczka le habló con la voz entrecortada: “Son historias que no se pueden creer. Para hacer mi trabajo tengo que pasar un poco por encima de las emociones, pero con lo que contaste me sentí ahí, me sentí vos. Me mató cuando le dijiste a tu papá que habías conseguido trabajo. Imaginate, seguro te escuchó”. El momento, cargado de emoción y empatía, se convirtió en uno de los más comentados de la noche televisiva y reflejó cómo, a través de la pantalla, las historias personales pueden conmover y unir al público.

Por Redacción Tiempo de San Juan

