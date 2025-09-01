¿Comés arroz recalentado?: mirá lo que te puede pasar

En millones de hogares, el arroz recalentado es una costumbre tan normal como preparar un café por la mañana. Sin embargo, esta práctica aparentemente inofensiva podría esconder un riesgo serio para la salud si no se siguen ciertos cuidados básicos en la cocina. Así lo advierten especialistas en seguridad alimentaria, quienes señalan la posibilidad de sufrir intoxicaciones graves por la bacteria Bacillus cereus.

El fenómeno es conocido como el síndrome del arroz recalentado , y aunque suena como un mito, cuenta con respaldo científico. El medio Verywell Health fue uno de los que puso la lupa sobre este hábito frecuente, advirtiendo que una mala manipulación del arroz cocido puede desencadenar vómitos, diarrea y otros malestares gastrointestinales.

¿Cómo actúa la bacteria del arroz 'Bacillus cereus'?

Bacillus cereus es una bacteria que forma esporas resistentes al calor, presentes naturalmente en alimentos como el arroz crudo, guisos o carnes. Estas esporas sobreviven al proceso de cocción y pueden comenzar a multiplicarse cuando el alimento cocido se deja a temperatura ambiente, especialmente si se mantienen entre los 22°C y 32°C durante varias horas.

Lo más preocupante es que la bacteria libera toxinas que no se eliminan al recalentar el arroz. Es decir, aunque el plato esté bien caliente, el riesgo no desaparece si el arroz fue mal conservado.

Un estudio publicado en PubMed demostró que estas toxinas pueden comenzar a formarse a las 12 horas de almacenamiento en condiciones cálidas. Otra investigación internacional difundida por MDPI exploró técnicas para reducir las esporas en el arroz, como el uso de plasma frío, pero llegó a una conclusión clave: la prevención más efectiva sigue siendo un almacenamiento adecuado desde el principio.

Los errores más comunes con el arroz recalentado

Expertos en microbiología alimentaria insisten en que uno de los errores más frecuentes es dejar enfriar el arroz cocido sobre la mesada antes de guardarlo. Esta práctica, tan habitual como incorrecta, crea un entorno ideal para que Bacillus cereus se active y libere sus toxinas.

Jennifer J. Quinlan, profesora de la Universidad de Drexel, es clara: "No es necesario esperar a que el arroz se enfríe para refrigerarlo. Lo más seguro es colocarlo en recipientes herméticos y llevarlo a la heladera inmediatamente".

¿Cómo prevenir intoxicaciones?

-Refrigerar el arroz lo antes posible, preferentemente en menos de dos horas (una si hace mucho calor).

-Usar recipientes herméticos para limitar la exposición a contaminantes.

-Consumir el arroz guardado en frío en un plazo de 3 a 4 días como máximo.

-Recalentar solo una vez, asegurando que alcance al menos 74°C en su interior.

-Descartar cualquier resto que tenga olor extraño, textura inusual o si se desconoce cuánto tiempo lleva almacenado.

¿Cuáles son los síntomas de la bacteria del arroz recalentado?

Cuando se consume arroz contaminado, los síntomas suelen aparecer en pocas horas: náuseas, vómitos, diarrea y malestar abdominal. En la mayoría de los casos, el cuadro se resuelve sin necesidad de medicación, pero es fundamental mantener una buena hidratación, especialmente con bebidas que contengan electrolitos.

Sin embargo, hay señales que requieren atención médica inmediata: vómitos persistentes, presencia de sangre en las heces o imposibilidad de retener líquidos.