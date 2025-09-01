lunes 1 de septiembre 2025

Para tener muy en cuenta

Salud bucal: siete señales que indican que hay que cambiar el cepillo de dientes

La regla general indica que para conversar una buena salud bucal se debe realizarse un cambio de cepillo cada 3 o 4 meses, pero hay otros factores

Por Mario Godoy
El cepillo de dientes es un protagonismo muy importante de la salud bucal.

El cepillo de dientes es un protagonismo muy importante de la salud bucal.

Mantener una buena salud bucal es más que simplemente cepillarse los dientes dos veces al día. Una pieza clave de esta rutina es el cepillo de dientes en sí, y muchos no le prestan la atención que merece. La mayoría de los odontólogos coinciden en que un cepillo desgastado es ineficaz y puede incluso dañar la salud de la boca. Entonces, ¿cómo saber cuándo es el momento de cambiar al fiel compañero de cepillado?

La regla general, recomendada por la Asociación Dental Americana (ADA), es cambiar tu cepillo de dientes cada 3 o 4 meses. Sin embargo, esta es solo una guía. Hay señales mucho más específicas que indican que el tiempo del cepillo ha llegado a su fin. Ignorarlas podría llevar a problemas de salud oral, como gingivitis o caries.

Las siete señales que indican que se necesita un nuevo cepillo

1. Las cerdas están deshilachadas o dobladas Esta es la señal más obvia. Si las cerdas de tu cepillo ya no están rectas y en punta, sino que están abiertas, dobladas o deshilachadas, su capacidad para limpiar eficientemente los dientes y las encías se ha reducido drásticamente. Un cepillo en estas condiciones no puede alcanzar los rincones y grietas de tu boca, dejando placa bacteriana y restos de comida.

2. Las cerdas han cambiado de color Las cerdas que alguna vez fueron de un blanco brillante o de un color uniforme, ahora se ven opacas o descoloridas. Esto es un indicio de que han acumulado bacterias y residuos de la pasta dental. A lo largo del tiempo, la suciedad y los microorganismos pueden quedar atrapados en las cerdas, volviendo tu cepillo menos higiénico.

3. Ha pasado un resfriado o una gripe Después de haber estado enfermo con una infección viral o bacteriana, es fundamental cambiar tu cepillo de dientes. Los gérmenes pueden sobrevivir en las cerdas durante un tiempo, y usar el mismo cepillo una vez que te has recuperado podría reinfectarte. Un simple cambio de cepillo puede ser un paso importante para prevenir un nuevo contagio.

4. Acumulación de moho en la base Si has notado un aspecto oscuro o un olor desagradable en la base de las cerdas o en el mango, es posible que se haya desarrollado moho. Esto suele ocurrir si guardas el cepillo en un lugar húmedo y sin ventilación, como un porta-cepillos cerrado. El moho no solo es antihigiénico, sino que puede ser perjudicial para tu salud.

5. Sientes que no limpia igual Tu cepillo de dientes debería dejar una sensación de limpieza profunda y frescura en tu boca. Si después de cepillarte sientes que tus dientes no están tan pulidos o que tu aliento no es tan fresco como de costumbre, es una clara indicación de que el cepillo ha perdido su eficacia.

6. Sangrado de encías Aunque no siempre es una señal del cepillo, si tus encías comienzan a sangrar o se irritan y no has cambiado de cepillo en un tiempo, es posible que el cepillo esté demasiado desgastado. Un cepillo viejo con cerdas irregulares puede ser más abrasivo en las encías sensibles.

7. Simplemente han pasado tres meses Si no recuerdas la última vez que cambiaste tu cepillo, es casi seguro que es hora de comprar uno nuevo. Aunque no veas señales de desgaste, el cepillo habrá acumulado bacterias y su efectividad se habrá reducido con el tiempo. Poner una alarma en tu calendario cada tres meses puede ser una excelente manera de mantener tu boca sana.

