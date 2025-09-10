Cómo lograr que el potus crezca fuerte y saludable

El potus (Epipremnum aureum) es una planta apreciada por su resistencia y adaptabilidad, capaz de desarrollarse en interiores con cuidados adecuados. Su crecimiento y fortaleza dependen de varios factores relacionados con el ambiente, el riego, los nutrientes y la poda.

Para un desarrollo óptimo, el potus requiere luz indirecta intensa. Lo ideal es colocarlo cerca de una ventana, evitando el sol directo que podría dañar las hojas. En lugares con poca luz, su crecimiento se ralentiza. Además, el nivel de humedad ambiental es clave: un entorno moderadamente húmedo favorece su vigor, mientras que la sequedad excesiva puede limitar su desarrollo.

Riego y sustrato

El riego debe ser moderado, aplicándose únicamente cuando la parte superior del sustrato esté seca al tacto. Un exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces, mientras que la falta de humedad durante largos periodos reduce el crecimiento. Es fundamental utilizar un sustrato con buen drenaje y una maceta adecuada, factores que aseguran una correcta absorción de agua y nutrientes.

Durante la primavera y el verano, la aplicación de fertilizantes solubles y equilibrados cada cuatro a seis semanas estimula un crecimiento más vigoroso. Los fertilizantes inorgánicos suelen ofrecer resultados más rápidos que los orgánicos.

Poda, propagación y densificación

La poda regular fomenta un follaje más frondoso y saludable. Se recomienda usar tijeras limpias y no cortar más de un tercio de la planta en cada sesión. Los esquejes obtenidos pueden utilizarse para multiplicar ejemplares y aumentar la densidad del follaje.

El método basketing, que consiste en rodear el interior de la maceta con los tallos para que los nudos entren en contacto con el sustrato, favorece la aparición de nuevas raíces y puntos de crecimiento. Además, el potus generalmente requiere trasplante cada uno o dos años, dependiendo del tamaño de las raíces y del crecimiento de la planta.

Plagas y mantenimiento

Mantener las hojas limpias y libres de polvo mejora la fotosíntesis y evita la acumulación de residuos que pueden afectar el desarrollo. El control de plagas, especialmente de ácaros, es esencial. Se recomiendan métodos naturales como aceite de neem o jabón insecticida, menos agresivos que los químicos tradicionales.

El uso de soportes, como varas o enrejados, ayuda a guiar el crecimiento vertical y a aprovechar mejor la superficie foliar. Cada planta tiene su propio ritmo de desarrollo, por lo que la paciencia y la atención constante son fundamentales para que el potus alcance su máximo potencial.