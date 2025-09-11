La Beriso se presentará en Caucete en la Fiesta de la Juventud y la Diversidad Cultural

El próximo 11 de octubre, Caucete vivirá una noche a pura música con la presentación de La Beriso en el predio municipal, en el marco de una nueva edición de la Fiesta de la Juventud y la Diversidad Cultural.

La banda de rock liderada por Rolo Sartorio regresa a San Juan tras varios shows memorables en la provincia, entre ellos el que brindaron en el Teatro Sarmiento en junio de 2024, su recital en Hugo Espectáculos en 2019 y su participación en el Fan Park de la Vuelta a San Juan en enero de 2023.

La grilla de esta edición ya confirmó también la actuación del cuartetero cordobés Ale Ceberio y de la reconocida banda sanjuanina Omega, que completarán una propuesta artística pensada para convocar a diferentes públicos.

