La Beriso se presentará en Caucete en la Fiesta de la Juventud y la Diversidad Cultural

La Beriso regresará a San Juan para encabezar la Fiesta de la Juventud y la Diversidad Cultural en Caucete. El evento, que se realizará el 11 de octubre en el predio municipal, también contará con Ale Ceberio y la banda local Omega.

El próximo 11 de octubre, Caucete vivirá una noche a pura música con la presentación de La Beriso en el predio municipal, en el marco de una nueva edición de la Fiesta de la Juventud y la Diversidad Cultural.

La banda de rock liderada por Rolo Sartorio regresa a San Juan tras varios shows memorables en la provincia, entre ellos el que brindaron en el Teatro Sarmiento en junio de 2024, su recital en Hugo Espectáculos en 2019 y su participación en el Fan Park de la Vuelta a San Juan en enero de 2023.

La grilla de esta edición ya confirmó también la actuación del cuartetero cordobés Ale Ceberio y de la reconocida banda sanjuanina Omega, que completarán una propuesta artística pensada para convocar a diferentes públicos.

