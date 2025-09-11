jueves 11 de septiembre 2025

Aniversario

De Sobremesa: 15 años de un programa icónico en la televisión sanjuanina

El ciclo conducido por Mariano Bataller y Guillermo Juárez cumplió 15 años ofreciendo diariamente actualidad, entrevistas y entretenimiento a los sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El clásico de la televisión local, “De sobremesa”, cumplió 15 años en la pantalla, consolidándose como uno de los programas más emblemáticos de San Juan. El ciclo, que combina actualidad, entrevistas y entretenimiento, es conducido por Mariano Bataller, acompañado por Guillermo Juárez en la co-conducción.

Durante años, “De sobremesa” se emitió por Canal 8, donde logró ganarse un lugar destacado en la programación diaria gracias a su frescura, cercanía con la audiencia y temáticas variadas que incluyen cultura, actualidad y notas de interés local.

Desde 2024, el ciclo se trasladó a Telesol, donde se puede ver todos los días de 14:30 a 16:00 horas, manteniendo su estilo cercano y dinámico que caracteriza a sus conductores. Mariano Bataller y Guillermo Juárez continúan siendo el corazón del programa, interactuando con invitados, especialistas y espectadores, manteniendo vivo el vínculo con la audiencia sanjuanina. Con 15 años en pantalla, “De sobremesa” no solo celebra su trayectoria, sino que también reafirma su lugar como un referente de la televisión local.

El recuerdo del Martín Fierro de Oro

En 2022, “De sobremesa” fue reconocido con un Martín Fierro de Oro como Mejor Programa de Servicios en Televisión. Este reconocimiento consolidó al programa como un referente de la televisión sanjuanina, reforzando su lugar en la pantalla.

