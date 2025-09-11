jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Feliz cumpleaños!

Radio Sarmiento celebró su "primer centenario", entre decenas de anécdotas, invitados deluxe y el morfi

Con un festejo que reunió a autoridades, periodistas, oyentes y viejas glorias del micrófono, LV5 Radio Sarmiento celebró sus 100 años entre recuerdos, anécdotas y un banquete que selló el vínculo de la emisora con varias generaciones de sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador Orrego y el director Emilio Ventura, juntos en el centenario de Radio Sarmiento.

El gobernador Orrego y el director Emilio Ventura, juntos en el centenario de Radio Sarmiento.

La radio de San Juan está de fiesta. Este 11 de septiembre, además de conmemorarse el paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento, la provincia también celebra el aniversario de la LV5, la emisora más añeja que lleva el nombre del máximo prócer local. ¡Y qué aniversario! Ya que se trata del número 100, y según algunos presentes, festejan el primer centenario del histórico medio de comunicación.

Lee además
 Hugo Sansone en la década del ’40, cantando en LV5 (Foto Facebook)
Un ícono de San Juan

LV5 Radio Sarmiento: 100 años de historia, 100 años de emociones
El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en su día.
Recuerdo

Con el tradicional acto en su casa, San Juan homenajeó a Sarmiento en el 137° aniversario de su fallecimiento

Radio Sarmiento tiró la casa por la ventana. Apareció la familia de la LV5, los del ayer, los del hoy y también los que vendrán. Pero no únicamente se sumaron periodistas, locutores, operadores y demás personal de la emisora. También llegaron autoridades, como el caso del gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, intendentes, ministros y demás funcionarios, sumado a los oyentes que no quisieron perderse los festejos.

Las anécdotas estuvieron presentes, entre sanguchitos, empanadas y la torta. ¡Hasta hubo una feria! Los pasillos del edificio de calle Mendoza se llenaron de recuerdos y abrazos. Una fiesta total y Tiempo de San Juan no se la perdió.

3bfbbc8d-80ac-4c71-91d5-aca964857567
Parte del equipo actual de la radio.

Parte del equipo actual de la radio.

El director de la emisora, Emilio Ventura, repasó sus más de cuatro décadas en la LV5, tiempo en el que pasó de ser un trabajador más a asumir la conducción cuando la vida lo fue empujando a ese rol. Entre los recuerdos que más atesora mencionó un programa de los años 60 llamado Cuatro ruedas y Chevrolet 400, un concurso de preguntas y respuestas que convocaba a estudiantes de todas las escuelas secundarias y que llenaba el edificio de jóvenes y aplausos. “Fue una gran concentración de alumnos de todas las secundarias de San Juan”, resumió.

c0145792-d383-43da-aba7-a5a79620089d

Silvia del Valle, Paco Mercado y Roxana Reinuaba, acompañados por el operador Rafael Durán, se emocionaron al repasar su lugar en la historia de la radio. Hablaron del orgullo de ser parte de una institución centenaria y trajeron a la memoria las siestas en las que sus familias escuchaban transmisiones, ya fuera dentro del auto o reunidos con vecinos. Recordaron también las chayas y carnavales, que se transmitían desde distintos barrios, y cómo esas celebraciones acercaban la voz de la LV5 a cada rincón de la provincia. Para Silvia, estar en el festejo era “muy emotivo”.

d5a75689-82d3-4c9e-b0ff-1f844f53bf2e
De izquierda a derecha, Rafael Dur&aacute;n, Silvia del Valle, Roxana Reinuaba y Paco Mercado.

De izquierda a derecha, Rafael Durán, Silvia del Valle, Roxana Reinuaba y Paco Mercado.

Hugo Messina, con 40 años de trayectoria en la emisora, describió un camino que lo llevó a desempeñarse como movilero, operador y conductor en todos los horarios. Evocó sus primeras madrugadas junto a Oscar Coria y otros grandes de la radio, y destacó el momento en que, en 1997, pudo lanzar un ciclo propio: A Todo Cuarteto, que sostuvo por una década y que, según contó, muchos oyentes aún recuerdan con afecto. “He tenido la suerte de trabajar con grandes equipos y de que cada programa se sintiera cercano al público”, explicó.

db36e412-6483-4e1d-8a5b-6a9c8f615455
La feria dentro de la radio.

La feria dentro de la radio.

Carlos Cerimedo, histórico conductor de Cine de San Juan, relató que su vínculo con los micrófonos comenzó allí, en 1997. Permaneció hasta 2003, antes de pasar a la televisión, aunque siempre ligado al mundo del cine. Recordó que en esos años recibía el programa de manos del ingeniero Raúl Tellechea y luego lo entregaba a Don Esteban Díaz, encargado de un clásico espacio de tango. Para él, la radio vivía un momento de gran popularidad y en ese marco nació Luz, Cámara, Acción, “el único programa dedicado exclusivamente al cine en San Juan”, destacó.

3423d70f-5cf0-493d-8231-41be2b8edd17
El frente, modificado para celebrar el centenario.

El frente, modificado para celebrar el centenario.

Qué significa Radio Sarmiento para Orrego y la anécdota

Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego agradeció el trabajo de quienes han sostenido a la emisora a lo largo de un siglo y se permitió recordar un hecho personal. Durante su relato con Tiempo, habló sobre una anécdota, de un proyecto que se convirtió en realidad.

00867608-84f1-4931-8340-340cd5ed27c7

En 2019, cuando era candidato, fue en los micrófonos de LV5 donde anunció por primera vez su propuesta del boleto educativo gratuito, un proyecto que, en aquel momento, generó debate pero que hoy ya es una política concreta. “Hoy es una realidad tangible, y nació acá”, dijo.

Temas
Seguí leyendo

Se viene la final que definirá cuál es la pizza que representará San Juan: cuándo y dónde

Este jueves también es el Día Provincial del Árbol en San Juan: el motivo y cómo se reforesta la provincia

De Sobremesa: 15 años de un programa icónico en la televisión sanjuanina

Llega a San Juan el cantautor mendocino Pelo Merelo con su espectáculo poético musical "Canción y Canto"

Cómo es el Himno a Sarmiento que se canta en todo el país, excepto en San Juan

Música, teatro y danza: el finde llega cargado de actividades en San Juan

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan

En detalle: cómo será el simulacro de sismo que incluirá a todas las escuelas sanjuaninas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Escuela Rabindranath Tagore de primaria, con su fachada en la que se ve el paso el tiempo desde que fue inaugurada en los 60. En Pocito también hay una escuela del mismo nombre, de nivel Secundario, fundada en los 2000.
Semana de la educación

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es Raquel, la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza
Terrible

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos
Lo último

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

Te Puede Interesar

El gobernador Orrego y el director Emilio Ventura, juntos en el centenario de Radio Sarmiento.
¡Feliz cumpleaños!

Radio Sarmiento celebró su "primer centenario", entre decenas de anécdotas, invitados deluxe y el morfi

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Deceso

El hombre encontrado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Nueve gigantes globales de entre las 50 mineras más valiosas del mundo tienen proyectos en San Juan.
Análisis

Las mineras que operan en San Juan y están entre las 50 más poderosas del mundo

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos
Lo último

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo
Postura firme

Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo