jueves 11 de septiembre 2025

Tiempo pregunta

Los sanjuaninos respondieron: ¿qué harías si fuese el último día de tu vida?

En medio de tiempos donde la inmediatez es moneda corriente, muy poca gente se detiene a reflexionar sobre los momentos memorables. En este marco, algunos reflexionaron y dieron su punto de vista. Qué dijeron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-11 at 8.43.36 PM

En un mundo dominado por la inmediatez, pocas personas se detienen a pensar en lo verdaderamente valioso de la vida. Tiempo Pregunta salió a las calles de San Juan para conocer la opinión de los vecinos sobre qué harían si hoy fuera el último día de su existencia.

La mayoría de los consultados coincidió en un mismo sentimiento: la familia. Una mujer confesó que pasaría el día “abrazada” a sus seres queridos, mientras que un hombre adoptó una postura más relajada y filosófica: “Cuando llega, llega”.

Estas respuestas reflejan cómo, frente a la idea de la propia finitud, los sanjuaninos priorizan los afectos y los momentos compartidos por encima de las preocupaciones cotidianas.

Video

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Qué harías si este fuera el último día de tu vida?
