jueves 11 de septiembre 2025

De festejo

Las perlitas de los 100 años de Radio Sarmiento: las reposeras de los zondinos, la costumbre de "Huguito" y las banderas argentinas

La vereda de calle Mendoza se transformó en escenario y punto de encuentro. Fieles oyentes, bailarines con trajes de época, emprendedoras y voces históricas compartieron risas, comida y recuerdos en una celebración que unió a varias generaciones alrededor de la radio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los invitados y la comida no fueron los únicos presentes en el centenario de Radio Sarmiento. Varias perlitas aparecieron entre medio de las anécdotas, las cuales añadieron condimentos extras a los festejos de la LV5.

Desde Zonda llegó Patricia con su marido e hijos. Aunque al festejo también se sumaron sus vecinas. Fieles oyentes del programa de Juan Pereyra, el propio conductor los invitó a participar de la celebración. Para ello, arribaron desde bien temprano y no faltaron las reposeras para escuchar el parlante de la vereda y mirar las puestas en escena arriba del escenario montado en la vereda de la emisora.

Los zondinos no únicamente vieron todos los pormenores del cumpleaños. Mientras disfrutaban de la trasmisión especial y del Sol que daba a la vereda Oeste, arriba de calle Mendoza estaban decenas de banderas argentinas. Además del aniversario, también dieron contexto patrio por el aniversario del paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento.

image

Ya dentro de la casa de calle Mendoza se observaron, y también volaron, los sanguchitos y las empanadas. A la espera de la torta, varios integrantes de la casa se quedaron en los controles, como el caso de Hugo Messina.

“Huguito” no perdió sus costumbres de movilero. Con pullover gris, camisa blanca y corbata, el histórico de la radio también lució sus auriculares gigantes, pero con un oído al descubierto y atento a lo que decía todo su entorno.

image
Hugo Messina, a la derecha de la imagen.

Hugo Messina, a la derecha de la imagen.

De festejo en festejo y la feria

Caracterizados con el vestuario de la época, el Ballet de la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento llegó al lugar para realizar una puesta en escena. Ya venían de festejo, junto con varias autoridades, debido al acto por el prócer sanjuanino durante la mañana del jueves.

image

No desaprovecharon la oportunidad para sacarse fotos con los globos que indicaban el número 100 y también por recorrer la feria montada en los pasillos de la radio. Emprendedoras mostraban artesanías como mates, macetas y objetos de cuero, que llamaron la atención de los presentes.

image
