martes 2 de septiembre 2025

Tribunales

Empresario de Rawson que quedó cuadripléjico tras un asalto: dos implicados buscaron quedar libres

La defensa de uno de los imputados dijo que su cliente no es parte del robo y que solo recibió un llamado. La fiscalía respondió con todo y dijo que el abogado no buscó nunca el legajo para comprobar sus dichos, ya que habría prueba que incrimina a su cliente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Enzo Pérez y Pablo Pérez, los dos implicados en el robo al empresario de Rawson que quedó cuadripléjico tras el ataque.

este es el bateria baja, el nuevo sospechoso del brutal asalto contra el empresario de rivadavia
Investigación

Este es el "Batería Baja", el nuevo sospechoso del brutal asalto contra el empresario de Rivadavia
el terrible testimonio del empresario baleado en rawson: quede cuadriplejico. no sentia mi cuerpo, solo la cabeza, senti que me iba
Fuertes declaraciones

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "Quedé cuadripléjico. No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba"

Los abogados Alejandro Castán (defendiendo a Enzo Pérez) y Gabriel Rosales asumiendo la defensa de Pablo Ezequiel Pérez, solicitaron que sus clientes queden en libertad. Como argumento utilizaron que la medida cautelar no está ajustada a derecho y solicitaron la libertad o la prisión domiciliaria.

Castán también expresó que su cliente no tiene participación relevante en el robo, “no es ni autor, ni coautor”. Y señaló que solo recibió una llamada por teléfono de otro sujeto que está incriminado.

Ante este pedido, Claudia Salica y Cristian Catalano, fiscales coordinadores de UFI Delitos Contra la Propiedad expresaron que este pedido está carente de elementos y que hay muchas pruebas que incrimina a los dos imputados.

La fiscal también fue con todo contra Castán y expresó en la audiencia que el abogado no se ha presentado por la UFI a buscar el legajo, para que pueda tomar conocimiento de la prueba que lo deja en jaque a su defendido.

Tras un ida y vuelta entre las partes, finalmente el juez resolvió no hacer lugar a este pedido de los defensores y ratificó que sigan presos.

Cambio de caratula y una pena más elevada

La fiscal dijo en audiencia que están a la espera de una pericia, que el fiscal Catalano irá a buscar el 23 de septiembre a Capital Federal, y que, tras el estudio de esta prueba, estarán preparados para presentar el control de acusación.

Ahí expresó que les achacará el delito de robo triplemente agravado y que a algunos le pedirá hasta 20 años de pena.

El empresario está cuadripléjico

El pasado 13 de agosto las partes le tomaron testimonio a Emanuel Rodríguez y este expresó por el calvario que está viviendo. Se confirmó que quedó cuadripléjico, dijo en la audiencia la fiscal Salica.

