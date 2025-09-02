Empresario de Rawson que quedó cuadripléjico tras un asalto: dos implicados buscaron quedar libres

Enzo Pérez y Pablo Pérez, los dos implicados en el robo al empresario de Rawson que quedó cuadripléjico tras el ataque.

Enzo Pérez (34) y Pablo Ezequiel Pérez (33), dos de los delincuentes que están incriminados en el asalto al empresario en el barrio San Juan de Los Olivos en Rawson , buscaron quedar en libertad este martes, pero el pedido de sus abogados fue rechazado de manera contundente por el juez Roberto Montilla. El cual confirmó que sigan con prisión preventiva.

Los abogados Alejandro Castán (defendiendo a Enzo Pérez) y Gabriel Rosales asumiendo la defensa de Pablo Ezequiel Pérez, solicitaron que sus clientes queden en libertad. Como argumento utilizaron que la medida cautelar no está ajustada a derecho y solicitaron la libertad o la prisión domiciliaria.

Castán también expresó que su cliente no tiene participación relevante en el robo, “no es ni autor, ni coautor”. Y señaló que solo recibió una llamada por teléfono de otro sujeto que está incriminado.

Ante este pedido, Claudia Salica y Cristian Catalano, fiscales coordinadores de UFI Delitos Contra la Propiedad expresaron que este pedido está carente de elementos y que hay muchas pruebas que incrimina a los dos imputados.

La fiscal también fue con todo contra Castán y expresó en la audiencia que el abogado no se ha presentado por la UFI a buscar el legajo, para que pueda tomar conocimiento de la prueba que lo deja en jaque a su defendido.

Tras un ida y vuelta entre las partes, finalmente el juez resolvió no hacer lugar a este pedido de los defensores y ratificó que sigan presos.

Cambio de caratula y una pena más elevada

La fiscal dijo en audiencia que están a la espera de una pericia, que el fiscal Catalano irá a buscar el 23 de septiembre a Capital Federal, y que, tras el estudio de esta prueba, estarán preparados para presentar el control de acusación.

Ahí expresó que les achacará el delito de robo triplemente agravado y que a algunos le pedirá hasta 20 años de pena.

El empresario está cuadripléjico

El pasado 13 de agosto las partes le tomaron testimonio a Emanuel Rodríguez y este expresó por el calvario que está viviendo. Se confirmó que quedó cuadripléjico, dijo en la audiencia la fiscal Salica.