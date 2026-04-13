Paritaria docente en San Juan: gremios y Gobierno vuelven a la mesa de negociaciones tras el paro

Este lunes por la tarde se retoma la mesa paritaria entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes en la sede del Ministerio de Educación , para seguir las discusiones salariales de 2026. El encuentro se da en un escenario de tensión, luego de que el sector docente encabezara un paro provincial y una marcha el pasado jueves en reclamo de mejoras en sus sueldos ante la falta de avances en las negociaciones previas.

La convocatoria oficial para esta instancia de diálogo quedó establecida mediante una resolución firmada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, el pasado 6 de abril. En la previa de este llamado, el sindicato UDAP, que cuenta con la mayor representación en la provincia, había solicitado formalmente ante la Subsecretaría de Trabajo la reapertura de la paritaria para intentar superar el estancamiento que afectó a las tratativas durante las últimas semanas.

Para la reunión de hoy está prevista la participación de los representantes gremiales, tanto titulares como suplentes, junto a sus respectivos asesores técnicos designados, encabezados por Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET). La idea de la patronal, representada por Fuentes, su par de Economía Roberto Gutiérrez y el secretario General de la Gobernación Emilio Achem, es avanzar en una propuesta que logre el consenso necesario para normalizar la situación con los sindicatos del sector.

udap 9 Roberto Gutiérrez, ministro de Economía, en una de las paritarias docentes.

Mientras se mantienen las negociaciones, el Ejecutivo provincial ya efectivizó la liquidación de los salarios de marzo con un incremento del 5%. Esta medida se complementó con la incorporación de seis puntos al código A01 y otros seis puntos al código E60, además de la inclusión de los códigos G44 y G46, los cuales tienen la finalidad de reforzar los ingresos percibidos por los cargos docentes que cuentan con las remuneraciones más bajas del sistema.

Finalmente, como parte de las medidas financieras para el sector público, el Ejecutivo informó que este miércoles 15 de abril se abonará un bono extraordinario de $120.000. Este beneficio, que tiene carácter no remunerativo y no bonificable, será percibido por todos los trabajadores que integran la Administración Pública Provincial en el marco de la actual coyuntura económica.

Fuentes habló sobre el descuento del día

En la previa al encuentro, la ministra Fuentes ratificó la voluntad de diálogo del Gobierno provincial de cara a la paritaria convocada para este lunes a las 15 horas, destacando que su rol principal es el de mediadora en el conflicto para alcanzar un consenso. "Soy una veedora de la paritaria, mi función es convoca", afirmó la funcionaria en rueda de prensa, quien subrayó que el objetivo central es mantenerse cerca de las inquietudes del sector y buscar mejoras que se traduzcan en "dinero en el bolsillo" para el trabajador. En este sentido, Fuentes aseguró que la gestión tiene un conocimiento directo de la realidad escolar y sentenció: "A nosotros nadie nos cuenta a través de otras personas lo que va pasando en la escuela; lo vivimos a diario".

Respecto a la propuesta económica, la ministra defendió las acciones orientadas a "ayudar a los docentes que menos cobraban" y adelantó que se continuará trabajando en la revisión del nomenclador para eliminar las sumas no remunerativas y clarificar los puntos del recibo de sueldo. Sin embargo, Fuentes mantuvo una postura firme sobre las consecuencias de las medidas de fuerza de la semana pasada, señalando que se dará apoyo a quienes asistieron a cumplir con sus tareas por su "sentido del compromiso". Al ser consultada sobre si el descuento de los días de paro sería parte de las tratativas de hoy, la titular de Educación aseguró que "yo creo que no va a ser un tema de negociación", aunque aclaró que la decisión final será evaluada en conjunto con el gabinete provincial.