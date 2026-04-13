Dolor en San Juan por el fallecimiento de una conocida arquitecta

Dolor en San Juan por el fallecimiento de la arquitecta Marta Graciela Martinet.

La comunidad de aquitectos de San Juan atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de la reconocida profesional Marta Graciela Martinet, una figura muy querida y respetada en la provincia, tanto en el ámbito laboral como personal.

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La noticia fue difundida por la Sociedad de Arquitectos de la provincia, que expresó su dolor a través de un comunicado oficial. “La Sociedad de Arquitectos de San Juan despide con enorme tristeza a nuestra colega Arq. Marta Martinet, quien fue miembro durante muchos años de la Comisión Directiva de esta institución. Acompañamos a familiares y amigos en este triste momento. QEPD”, manifestaron desde la entidad.

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Martinet dejó una huella significativa en la institución, donde participó activamente durante años, destacándose no solo por su compromiso profesional sino también por su calidad humana. Su partida generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde colegas, amigos y allegados compartieron mensajes de despedida cargados de afecto.

“Una persona intachable y excelente colega. El mayor de mis respetos. QEPD”, expresó uno de los mensajes. Otros la recordaron como una “amorosa persona muy querible”, mientras que también se repitieron palabras de gratitud: “Qué tristeza, que en paz descanses Martita, gracias por todo”.

Entre las despedidas más sentidas, se destacó: “Qué tristeza tu partida, Marta Graciela Martinet. Adiós, buen viaje, querida Martita, colega de la facultad. Que descanses en paz”.