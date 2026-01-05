lunes 5 de enero 2026

Violenta gresca

Dos meses de preventiva para el sujeto que estuvo tres meses prófugo tras un tiroteo vecinal en Chimbas

Prófugo durante casi tres meses, fue detenido y ahora deberá cumplir dos meses de prisión preventiva por un violento enfrentamiento vecinal en Chimbas, en el que un hombre resultó gravemente herido de un disparo.

Por Juan Ortiz
image

Luego de estar prófugo durante casi tres meses, este martes el juez Pablo Leonardo León dictó prisión preventiva por el plazo de dos meses para Carlos Alberto Gélvez, protagonista de un violento enfrentamiento vecinal ocurrido en Chimbas. De acuerdo con la investigación, el imputado sería el autor de un disparo en el abdomen de otro individuo vinculado a la causa.

El episodio se produjo a fines de septiembre en la zona conocida como “Villa del Piojo”, donde dos grupos rivales del barrio protagonizaron un tiroteo en el que se efectuaron más de diez disparos con armas de distintos calibres. Como consecuencia del ataque, Facundo Brizuela recibió un impacto de bala calibre 9 milímetros en el abdomen, lesión que puso en serio riesgo su vida.

Por este hecho, a comienzos de octubre ya habían sido formalizados otros dos involucrados, quienes quedaron bajo prisión preventiva domiciliaria, mientras que el ahora detenido logró evadir a la Justicia y se mantuvo prófugo hasta el viernes pasado, cuando finalmente fue capturado.

image

La detención se concretó en un domicilio que ya había sido allanado en los primeros momentos de la investigación, al cual el imputado habría regresado con posterioridad. En ese lugar, personal policial secuestró una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada con su cargador con 13 cartuchos, el arma que será sometida a peritajes balísticos para determinar si fue la utilizada para herir a Brizuela. También encontraron 14 cartuchos más calibre 9mm, 5 cartuchos UAB y un cuchillo de fabricación casera de 30 cm de largo envuelto en su mango con cinta de color negro.

Gélvez fue imputado por lesiones graves, debido a la entidad de la herida provocada, y por portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicionado, considerada arma de guerra. Fuentes del caso confirmaron a Tiempo de San Juan que el acusado ya cuenta con una condena por una causa anterior, vinculada a amenazas con arma de fuego y daños, antecedente que fue tenido en cuenta al momento de solicitar la prisión preventiva.

image

Esa causa previa se originó en un episodio ocurrido en el mismo barrio, cuando, tras una discusión entre menores de edad, el imputado salió armado y amenazó a una vecina, situación que derivó en una investigación penal y posterior condena.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que el acusado presenta una herida de arma de fuego, cuyo origen aún no fue esclarecido. Las autoridades intentan establecer si esa lesión se produjo durante el mismo enfrentamiento o en un hecho posterior, ya que no existen registros de atención médica, pese a que los centros de salud están obligados a denunciar el ingreso de personas baleadas.

Finalmente, el juez dispuso que el acusado cumpla dos meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que la investigación del caso tendrá un plazo estimado de cuatro meses.

