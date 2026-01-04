domingo 4 de enero 2026

Decisión tomada

Sorpresa en el tenis mundial: Novak Djokovic rompió con la Asociación de Tenistas Profesionales

El serbio anunció su desvinculación total del sindicato del que fue cofundador: “Mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El tenista Novak Djokovic ha anunciado su desvinculación total de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA), el sindicato que nuclea a los deportistas del deporte blanco, que él mismo fundó en 2020 junto al canadiense Vasek Pospisil.

El serbio, que tiene previsto regresar a la competición entre el 12 y el 17 de enero en el torneo 250 de Adelaida, tomó esta decisión motivado por “profundas diferencias” con la transparencia y la gobernanza interna de la organización sindical, además de por cómo esta ha gestionado su representación pública e imagen.

En palabras del propio Djokovic, difundidas a través de sus redes sociales: “Tras una cuidadosa reflexión, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen”.

image

El último año, la PTPA —que mantiene demandas legales abiertas contra los grandes estamentos del tenis, incluidos la ATP, WTA, ITF e ITIA— ha intensificado su enfrentamiento con el sistema tradicional de gobernanza del circuito. El 18 de marzo, la organización impulsó acciones judiciales a través de un renombrado bufete de abogados, acusando a estos organismos de abusos sistémicos y prácticas contrarias a la competición, así como de mostrar una indiferencia flagrante por el bienestar de los jugadores a lo largo de décadas.

No pasó inadvertido que entre los firmantes de la demanda no figuraba el nombre de Djokovic, aunque sí el de figuras del circuito masculino y femenino, como Nick Kyrgios, Reilly Opelka, Tennys Sandgren, John-Patrick Smith, Noah Rubin, Aldila Sutjiadi, Anastasia Rodionova, Nicole Melichar, Saisai Zheng, Sorana Cirstea y Varvara Gracheva.

El propio Nole matizó entonces la dureza de algunas expresiones usadas por la PTPA: “Quizás algunas palabras utilizadas son demasiado fuertes”, declaró el ganador de 24 torneos de Grand Slam. No obstante, el trasfondo del conflicto se mantuvo sobre la mesa y ha desembocado ahora en su decisión de apartarse de la entidad sindical que contribuyó a instaurar.

El tenista balcánico subrayó su agradecimiento por el trabajo realizado, aunque dejó claro el desencuentro insalvable con la línea actual de la organización: “Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”.

Luego de formalizar su ruptura, Nole comunicó que su prioridad será concentrarse en el tramo final de su carrera profesional y en su entorno familiar. Aun así, no descarta seguir involucrado en el deporte bajo otras formas: “Seguiré contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado”.

A sus 38 años, el serbio es el único representante activo del histórico Big Three del tenis mundial y afronta este nuevo ciclo enfocado en la competición y alejado de cualquier protagonismo sindical, marcando un punto de inflexión tanto en su trayectoria personal como en la política interna del tenis profesional.

FUENTE: Infobae

