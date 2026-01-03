Anuncio clave: Donald Trump aseguró que Maduro ya no está en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó este sábado que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela luego de lo que definió como un “ataque a gran escala” ejecutado por fuerzas estadounidenses durante la madrugada.

Declaraciones María Corina Machado aseguró que la oposición está lista para asumir el poder en Venezuela

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, Cilia Flores, fuera del país”. Además, adelantó que “la operación se realizó en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses” y que los detalles oficiales serían ampliados en una conferencia de prensa prevista para las 11 de la mañana (16:00 GMT) en Mar-a-Lago, Florida.

image

En una breve comunicación con The New York Times, desde la residencia presidencial donde pasa las vacaciones de fin de año, Trump calificó el operativo como “una operación brillante”. “Hubo mucha planificación y participaron militares y personal altamente capacitado”, señaló el mandatario.

El anuncio se produjo horas después de una serie de explosiones registradas en Caracas alrededor de las 2 de la madrugada (hora local). Vecinos de la capital venezolana reportaron fuertes detonaciones y el sobrevuelo de aeronaves militares, mientras que en redes sociales comenzaron a circular videos que mostraban columnas de humo elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Usuarios también informaron ataques aéreos en instalaciones estratégicas como las bases militares de La Carlota y Fuerte Tiuna, además de apagones en varios sectores de la capital. En algunas grabaciones se observan helicópteros Chinook sobrevolando Caracas y largas filas de vehículos intentando abandonar las zonas afectadas.

Testimonios de residentes indicaron que fuerzas vinculadas al régimen detuvieron a civiles que se encontraban en la vía pública durante el operativo. Además, se registraron explosiones en la región de La Guaira, lo que reforzó la percepción de una ofensiva de gran escala.

“Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Todavía siguen”, relató a la agencia AFP una mujer de 67 años que pidió reserva de su identidad. “Las ventanas temblaron y me refugié en una habitación sin ventanas”, agregó la vecina, que vive en un barrio cercano a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

Mientras se aguarda la confirmación oficial por parte de otros organismos internacionales, la situación en Venezuela se mantiene bajo extrema tensión y con un fuerte impacto político y social tanto dentro como fuera del país.

FUENTE: Con informaciòn de Infobae