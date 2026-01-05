lunes 5 de enero 2026

Conmoción

Dolor por la muerte de un director del museo sanjuanino

La noticia se conoció este lunes. La Asociación de Museos Privados de San Juan confirmó el fallecimiento de Domingo Roberto Castro, director del Museo Einstein de Zonda y referente de la cultura provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
608512574_1432162562028878_7997105333736892326_n

La comunidad cultural de San Juan atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse, este lunes 5 de enero, la muerte de Domingo Roberto Castro, director del Museo Einstein, ubicado en Zonda. El fallecimiento fue confirmado a través de un comunicado oficial difundido por la Asociación de Museos Privados de San Juan (AMUPRI).

Según expresaron desde la entidad, Castro fue un destacado investigador autodidacta que dedicó gran parte de su vida al estudio y la difusión del pasado paleontológico y arqueológico de la provincia. Su labor lo convirtió en una figura reconocida dentro del ámbito cultural sanjuanino.

Desde AMUPRI recordaron que Castro fue uno de los directores fundadores de la asociación y que, por sus conocimientos y servicios a la cultura, fue distinguido por la Asociación Civil de Directores de Museos de la República Argentina (ADIMRA) el 27 de septiembre de 2024.

image

Además, destacaron su compromiso al frente del Museo Einstein, institución que dirigió “con entrega y sacrificio”, y señalaron que a lo largo de su trayectoria cosechó amistades y reconocimiento por su trabajo constante y apasionado.

Finalmente, desde la asociación expresaron sus condolencias a la familia y amigos del director fallecido y subrayaron que su legado continuará inspirando a futuras generaciones vinculadas a la historia y la cultura de San Juan.

