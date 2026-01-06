Gran temporada del atletismo sanjuanino: uno a uno

El atletismo sanjuanino viene teniendo una constante evolución en diferentes disciplinas y 2025 fue un año que confirmó ese avance, ubicando a nuestros representantes en lugares de privilegio en diferentes torneos a nivel nacional y en algunos casos, de Sudamérica.

Del mismo modo, los atletas master son cada vez más en sus participaciones nacionales, logrando resultados por demás destacados y entre ellos, destaca la figura de Adriana Quiroga, quien participa constantemente de torneos internacionales, cosechando medallas en todos, sin excepción.

Hay un gran número de atletas que entrenan y se esfuerzan cada día y que indica que pronto llegarán los buenos resultados, pero que más allá de ello, los mueve la pasión por estar y participar, buscando la superación constantemente. Entre los representantes sanjuaninos que se destacaron en la temporada pasada, mencionamos a:

Valentín Ramos (CASJ): Joven promesa del atletismo sanjuanino que cosechó muchos resultados positivos, como así también grandes marcas que lo ubican entre las primeras posiciones del ranking nacional y con una gran aparición en el puesto 20 del ranking sudamericano en 400 metros con vallas, que pone a San Juan en el plano sudamericano y nacional en las pruebas de velocidad de 400 metros y 400 con vallas.

Entre los resultados más importantes obtenidos, destacamos: Campeón Nacional de Clubes U18 en San Luis, 400 metros llanos bajando la barrera de los 50”, con una marca de 49”15; en el mismo torneo cosechó una medalla de bronce en 400 metros con vallas con 55”.

En juegos Binacionales sacó medalla de bronce, mejorando su marca, y estableciendo récord provincial de la prueba con 54”15. También participó en innumerables torneos importantes durante todo el año, campeonatos nacionales, regionales, Copa Nacional de mayores, donde obtuvo un cuarto puesto en postas 4x400 con un fuerte equipo de CASJ (Club Atletismo San Juan).

Mayco Coria (CASJ): El experimentado lanzador de jabalina logró superar este año los 60 metros, superando su marca personal, siendo una de las mejores marcas de la provincia registradas en los últimos años. Fue medalla de bronce en la Copa Nacional de Mayores con 60.17 metros, aportando como acostumbra cada año una medalla para la provincia. El lanzador sigue vigente y brindando grandes resultados en el área de lanzamiento para la provincia y su club, como lo viene haciendo hace más de ocho años.

Isabella Gómez Pose (Barrilete Cósmico): Es la atleta sanjuanina con mayor proyección, logrando en los dos últimos años resultados de gran valía. En 2025 participó de varios torneos a nivel nacional.

Destacar su actuación en el Torneo Vendimia, en Mendoza, donde corrió 100m, 200m y posta 4x100, ganando las tres competencias. También en Mendoza estuvo en el Torneo Aniversario de Atletas Master, donde ganó en 100 y 200 metros y cerró la primera mitad del año con una gran actuación en campeonato nacional de atletismo U23 en Buenos Aires donde obtuvo medalla de bronce en 200m y fue subcampeona argentina en 100 metros.

En agosto, en el Torneo Provincial San Luis, Evaluativo para Binacionales, fue primera en 100 metros. En septiembre, en el campeonato Nacional U20, en Rosario, fue segunda en su serie y octava en la final. Torneo Provincial San Luis Evaluativo Binacional primera en 100 metros. En la Copa Nacional de Clubes en octubre, en 100m pasó a la final donde finalizó 7ª y en 200m fue 3ª en la serie.

Noviembre tuvo una gran importancia para Isabella, ya que en los Juegos Binacionales realizado en Maule, Chile, ganó medalla de oro en los 100 metros y estableció nuevo récord sanjuanino de la distancia con 12”20. Además, fue subcampeona en la prueba de 200 metros llanos.

Axel Ponte (CASJ): El joven atleta, oriundo de San Martín, sacó medalla de bronce en el Nacional U14 realizado en Córdoba, superando los 30 metros, siendo un atleta con gran proyección en lanzamiento de jabalina.

Manuel Zapata (CASJ): El velocista de 100 y 200 metros, tuvo un año cargado de competencias, donde obtuvo promisorios resultados. Participó en Regionales, Nacionales U18, Copa de Clubes U18 donde obtuvo dos cuartos puestos en 100 y 200 metros, quedando muy cerca del podio nacional, corriendo en marcas importantes para su categoría U18: 11”28 en 100 metros y 23”00 en 200 metros, en su primer año de categoría. También participó en la Copa Nacional de Mayores realizada en el CeNARD.

Un atleta con una gran proyección deportiva para la velocidad de la provincia, que viene en alza, emergiendo con importantes actuaciones.

Isaías Burgoa (CASJ): El mediofondista tuvo múltiples competencias desarrolladas en distintas áreas del atletismo; participó en carreras en ruta, pista y campo. Participó en cross country, donde fue campeón sanjuanino en la distancia de 8 km.

Estuvo en los nacionales y Copa de clubes de la categoría U20, en Rosario, como así también en la Copa Nacional de mayores, realizada en CeNARD, logrando mejor marca en la distancia de 1.500 metros llanos y 5.000 metros llanos.

Renzo Varoni (CASJ): El experimentado atleta, con sus más de 17 años compitiendo en el atletismo sanjuanino, cosechó grandes resultados en Campeonato Metropolitano con su ex club River Plate en la prueba de 400 metros llanos, corriendo en 50”0. Luego siguió su ritmo en competencias regionales y fuera de la provincia, poniéndose a punto para la Copa Nacional de Mayores realizada en Buenos Aires, donde obtuvo un cuarto puesto general en la posta 4x400 metros con el equipo de Club Atletismo San Juan, en la cual hubo un gran nivel deportivo de clubes de nacionales.

Melanie Manzanares (CASJ): La mediofondista que viene creciendo en esta área, tuvo un exitoso año deportivo en pista, campo y ruta. Sus resultados son reflejo de un gran esfuerzo y proyección de esta atleta.

Obtuvo el primer puesto, con importantes marcas en pista y campo, en pruebas de 5.000 metros llanos, como así también quedando en primer lugar con una mejor marca en la distancia de 10 km en la Maratón Internacional de San Juan y obteniendo un segundo puesto en la carrera Nocturna de Santa Lucía . Una atleta con gran futuro en el área del medio fondo sanjuanino.

En el atletismo master, Adriana Quiroga continuó con la sana costumbre de obtener buenos resultados a nivel nacional e internacional. En marzo, en su primer torneo en Indoor, en Cochabamba, Bolivia, trajo tres medallas de oro; en mayo, en el Torneo Internacional del Mercosur, en Entre Ríos cosechó cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce.

En junio, en Lloret de mar, en Cataluña, España, estuvo presente en los Medigames, donde ganó dos medallas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce. En septiembre en el Nacional de pista y campo, en Concepción del Uruguay, le dio a San Juan cuatro oros y tres platas. En noviembre estuvo en el Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe de Atletismo Máster, realizado en México, donde ganó cinco medallas de oro y una de plata, cerrando la temporada en el Sudamericano de Chile fueron dos medallas de bronce y una de plata.

Realmente un balance por demás positivo para la atleta y presidenta de la Federación Atlética Sanjuanina que ya está planificando el 2026 a corto plazo.

Hubo muchos sanjuaninos de master que se destacaron en diferentes torneos, logrando grandes resultados, como Mónica Vargas que ganó oro en Pentatlón en Chile y dos medallas doradas en el Nacional.

También aportaron en el Nacional:

* Javier Ocampo: Plata en Salto en Alto, Oro en Posta 4x400mts y Bronce en 100mts c/Vallas.

* Natalia Paoloni: Dos Platas en Marcha, 3.000mts y 1.500mts.

* Ricardo Martínez: Plata en Disco y Oro en Jabalina.

* Mónica Vargas: Dos Oro (Salto en Largo y Salto en Alto).

* Isabel Cano: Oro en Obstáculos y Marcha.

* Lidia Más: Plata en Martillo y Disco.

* Jorge Artola: Oro en 110mts c/Vallas y Salto en Alto.

* Rodolfo Casanova: Plata en 10km y 5.000mts.

* Alberto Berdeguer: Plata en Martillo y Peso.

* Elsa Montero: Oro en 10km, 5000mts y Posta 4x400mts, Plata en 1500mts.

* José Ardini: Oro en la Posta 4x400mts.

• Julio Bastías: Oro en salto en alto, Bronce en salto en largo.

• Juan Neffa: Oro en salto en alto.

Fuente: Secretaría de Deportes.