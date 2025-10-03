Un fuerte cruce entre el comunicador uruguayo Humberto de Vargas , reconocido por su trayectoria en Canal 10, y el periodista deportivo y sindicalista de OSE, Gustavo Ricci , terminó en un enfrentamiento físico durante la transmisión del programa Hacemos lo que Podemos, de Undertake Media.

El tema que encendió la polémica fue la reciente decisión de un gremio uruguayo de retirarle la confianza al dirigente Jorge “Fogata” Bermúdez , tras detectarse irregularidades en gastos a partir de una auditoría interna.

Antes de que De Vargas llegara al estudio, ya había tensión en el aire. En un mensaje enviado al conductor Richard Galeano, el comunicador advirtió: “Más vale que Ricci se vaya antes que llegue, porque estoy muy caliente con los acomodos sindicales”. Ricci no dudó en responder: “¡Que venga! Y hablamos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1974092169796554947&partner=&hide_thread=false Escándalo en vivo: un histórico conductor y un sindicalista terminaron a las piñas en un streaming pic.twitter.com/oByhe3hqMc — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 3, 2025

El momento de mayor tensión

Una vez en el estudio, De Vargas encaró directamente a Ricci con una pregunta incisiva: “¿Usted trabaja? ¿Qué hace?”. El sindicalista respondió que lleva casi cuatro décadas como empleado administrativo en OSE y además se desempeña como periodista deportivo.

El cruce subió de tono rápidamente. De Vargas lo interpeló por su rol en la empresa estatal, mientras Ricci lo acusó de hacer “preguntas sin sentido y de cagón”. Esa expresión desató la furia del comunicador, quien lo amenazó en vivo: “Me decís dos veces cagón y te cazo del cogote”. Acto seguido, se quitó los lentes y se lanzó hacia Ricci, iniciando un forcejeo que apenas pudo verse en pantalla antes de que el conductor enviara a pausa.

La salida de Humberto de Vargas del ciclo

Tras el incidente, Richard Galeano explicó en la siguiente emisión que lo ocurrido fue un “bochorno” y que no podía repetirse. Según relató, durante el corte varios integrantes del equipo intervinieron para separar a los protagonistas y Ricci decidió abandonar el estudio.

De Vargas, posteriormente, pidió disculpas y reconoció que había reaccionado mal, justificando su actitud con la frase “soy de barrio”. Sin embargo, la producción decidió desvincularlo. Galeano fue claro: “Lo mejor después de lo que pasó es que deje de formar parte de Undertake Media. Ese es el límite”.