Avanza la pavimentación de avenida España, en Capital

En el marco del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal – 1º Etapa Capital , el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza con trabajos de pavimentación en una arteria clave de San Juan .

Las tareas se desarrollan sobre avenida España, en el tramo comprendido entre calle Maipú y avenida Libertador, que será intervenido en su totalidad. La obra forma parte de una planificación integral orientada a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Actualmente se ejecutan trabajos de demolición de losas de hormigón, relleno con material de base e imprimación de los paños intervenidos. Posteriormente, se realiza la limpieza y el sellado de juntas, grietas y fisuras, para luego colocar el carpetín asfáltico, lo que permitirá liberar el tránsito en el sector. Finalizada esta etapa, se estima que en un plazo aproximado de dos semanas se colocará la carpeta asfáltica final.

Estas acciones forman parte del plan de mejora de la red vial urbana, con el objetivo de optimizar la circulación, prolongar la vida útil de las calzadas y brindar mejores condiciones de movilidad a vecinos y conductores.