jueves 5 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obras

Avanza la pavimentación de avenida España, en Capital

Los trabajos se concentran en el tramo entre Maipú y Libertador e incluyen la reconstrucción de la calzada y la posterior colocación de asfalto, con el objetivo de mejorar la circulación en una de las arterias más transitadas de la Capital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal – 1º Etapa Capital, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza con trabajos de pavimentación en una arteria clave de San Juan.

Lee además
con el chalet cantoni como escenario, haran una feria dedicada al vermut y el vino natural
Cultura

Con el Chalet Cantoni como escenario, harán una feria dedicada al vermut y el vino natural
Díaz, colaborando en el operativo.
Chile

Heroico acto de una sanjuanina en La Serena, en el rescate de 13 personas en el mar

Las tareas se desarrollan sobre avenida España, en el tramo comprendido entre calle Maipú y avenida Libertador, que será intervenido en su totalidad. La obra forma parte de una planificación integral orientada a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

image

Actualmente se ejecutan trabajos de demolición de losas de hormigón, relleno con material de base e imprimación de los paños intervenidos. Posteriormente, se realiza la limpieza y el sellado de juntas, grietas y fisuras, para luego colocar el carpetín asfáltico, lo que permitirá liberar el tránsito en el sector. Finalizada esta etapa, se estima que en un plazo aproximado de dos semanas se colocará la carpeta asfáltica final.

Estas acciones forman parte del plan de mejora de la red vial urbana, con el objetivo de optimizar la circulación, prolongar la vida útil de las calzadas y brindar mejores condiciones de movilidad a vecinos y conductores.

Temas
Seguí leyendo

En plena calle, hombres terminaron a las piñas en Capital: el video

Alerta en Zonda por el avistamiento de un puma: búsqueda e incertidumbre entre los vecinos

Pedernal, entre cabañas y domos: sus alojamientos y precios

Secretos que esconde San Juan: realizaron nuevos hallazgos arqueológicos en la Cordillera

Vacaciones: mirá todo lo que se puede hacer en Iglesia este febrero

Cecilia Román reapareció tras la descarga eléctrica y agradeció al empresario que la auxilió

Abrazos, lágrimas y orgullo: así fue el regreso de los bomberos que ayudaron en la Patagonia

Lanzaron una colecta de sangre para fortalecer los bancos de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Distintas opciones de alojamiento y precios para pasar unos días disfrutando el verano en Pedernal, Sarmiento. video
Tiempo de Verano en SJ

Pedernal, entre cabañas y domos: sus alojamientos y precios

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Foto: Tiempo de San Juan. 
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

El violento ataque ocurrió en el interior del barrio Franklin Rawson.
Ataque a tiros

Esperaba el micro en una parada de Rawson y le pegaron un balazo en un intento de robo

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone
Atraco en Chimbas

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone

Te Puede Interesar

Pese al temporal, ferreteros sanjuaninos aseguran que no hubo efecto dominó en la venta de membranas
Relevamiento

Pese al temporal, ferreteros sanjuaninos aseguran que no hubo efecto dominó en la venta de membranas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dictan prisión preventiva para el hombre acusado por intento de femicidio en Santa Lucía
Judiciales

Dictan prisión preventiva para el hombre acusado por intento de femicidio en Santa Lucía

Habló el árbitro agredido en el partido de futsal: Me golpearon en la cabeza y me dieron patadas
Violencia

Habló el árbitro agredido en el partido de futsal: "Me golpearon en la cabeza y me dieron patadas"

Una concejal que se había alejado del bloquismo volvió... ¿abre bloque propio en 25 de Mayo?
Reordenamiento

Una concejal que se había alejado del bloquismo volvió... ¿abre bloque propio en 25 de Mayo?

Imagen ilustrativa.
Inseguridad

Un hombre le robó una bici a un nene de 10 años en 25 de Mayo, lo filmaron y terminó en el Penal