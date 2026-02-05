Con el Chalet Cantoni como escenario, harán una feria dedicada al vermut y el vino natural

Este sábado 7 de febrero, a partir de las 19 horas, el Chalet Cantoni será escenario principal de una feria dedicada exclusivamente al vermut y a los vinos naturales, dos categorías que hoy marcan tendencia en la industria de las bebidas a nivel nacional. El evento, llamado feria VIVE, surge con la premisa de celebrar la identidad vitivinícola de la región. Las entradas se encuentran disponibles a la venta en este link .

La propuesta invita a los asistentes a sumergirse en una atmósfera que evoluciona con el paso de las horas, iniciando puntualmente al atardecer para aprovechar la luz natural sobre los jardines del chalet y transformándose luego con la llegada de la noche.

Durante la jornada, los presentes podrán interactuar directamente con productores de diversos puntos del país, descubriendo los procesos detrás de la elaboración de vinos naturales y la complejidad de los botánicos del vermut.

Esta experiencia multisensorial se completa con una cuidada selección de propuestas gastronómicas y música en vivo, elementos que buscan potenciar los sabores y crear un ambiente relajado y sofisticado a la vez.

Más allá de la degustación, desde la organización de VIVE detallaron que buscan ampliar la cultura del vino y fortalecer el vínculo de la comunidad con sus raíces productivas desde una perspectiva contemporánea.