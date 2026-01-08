jueves 8 de enero 2026

Jerarquía

Racing presentó a Valentín Carboni y ya se sumó a la pretemporada: el número que usará

El jugador llega a préstamo de Inter por una temporada y ya está a disposición de Gustavo Costas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Racing dio el gran golpe del mercado de pases al acordar con Inter de Milán la incorporación de Valentín Carboni, una de los jugadores con más potencial que tiene el fútbol argentino, a préstamo y por un año.

Carboni llegó ayer a Buenos Aires, luego se hizo la revisión médica y este jueves fue presentado por Racing como el primer refuerzo de la temporada, en la que afrontará los torneos locales y la Copa Sudamericana.

Inter y Carboni buscaban los minutos que no tenía en Genoa, por lo que decidieron cortar el préstamo y encontrar un nuevo camino para el joven de 20 años.

Racing se movió rápido con Diego Milito (ídolo de Inter) como cabeza de la negociación, se cerró la cesión y Carboni fue oficializado en las redes sociales de la institución de Avellaneda.

Luego de la presentación, Carboni viajó a Paraguay y se sumó a la pretemporada de La Academia bajo las órdenes de Gustavo Costas.

image

Si bien se especulo que podía llevar la 10 que dejó libre Luciano Vietto, Carboni tendrá el 21dejó Gabriel Arias luego de su salida del equipo tras siete años y medio y que también utilizó en su momento Marcelo Chelo Díaz, volante chileno de buen paso por Avellaneda.

Siguiendo con las incorporaciones, Racing tenía cerrado a Matko Miljevic desde Huracán a cambio de 3 millones de dólares por el 80% del pase. Sin embargo, una diferencia clave en las condiciones trabó la operación: la Academia pretendía abonar el monto en cuotas, mientras que la dirigencia del Globo quiere el dinero de contado.

En Avellaneda confían en que se va a solucionar pronto y que, dentro de poco, estará en el país paraguayo para sumarse a la pretemporada. No obstante, el Quemero sostiene su postura, por lo que los altos mandos de ambas instituciones deberán reunirse nuevamente para ponerle punto final al asunto.

Por ahora, el mercado de Racing permanecerá en alerta, sobre todo si se llevan a algún futbolista titular o que sea pieza importante. En ese caso, desde la dirigencia intentarán suplir esa baja en caso de que sea necesario. Mientras tanto, el plantel se entrena pensando en tener su primer partido del año el 18 de enero en Concepción frente a la Universidad de Chile.

