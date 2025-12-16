Publican el ranking de clubes que servirá para el sorteo de Libertadores y Sudamericana: qué lugar ocupan Boca, River y Racing

La Conmebol anunció el Ranking de Clubes que se utilizará para la temporada 2026 y que servirá para definir los bombos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con varios cambios en la parte alta de la tabla y con muchas sorpresas que involucran a los equipos argentinos y que, obviamente, despertaron la polémica.

Lo más destacado fue que River pasó a ocupar el podio de las estadísticas sudamericanas con el tercer puesto, con Palmeiras como líder y Flamengo como escolta, luego de la final disputada entre ambos que terminó con la victoria del Mengao.

Por su parte, la ausencia de Boca en la pasada edición del certamen más importante del continente generó su caída al cuarto lugar, cosa que, sin embargo, le servirá para ser cabeza de serie en el próximo sorteo de la Libertadores.

No obstante, Racing recibió una gran noticia y es que pasó a integrar el prestigioso top 10 de la lista con su arribo a las semifinales continentales, instancia en la que perdió ajustadamente con Flamengo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/2000660524368060642?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000660524368060642%7Ctwgr%5E400c3917bbb1881e4a92dd15a8213a61a098b2cc%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cronica.com.ar%2Fdepo%2Factualidad%2FConmebol-publico-el-ranking-de-clubes-2026-que-servira-para-el-sorteo-de-Libertadores-y-Sudamericana-que-lugar-ocupan-Boca-River-y-Racing-20251215-0028.html&partner=&hide_thread=false ¡Actualizado! Los 30 mejores del Ranking de Clubes de la CONMEBOL 2026.#GloriaEterna pic.twitter.com/kOlOWFpAOl — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 15, 2025

El resto de los equipos que ocupan el ranking Conmebol

En tanto, Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura y que llegó a cuartos de final de la Libertadores, se ubicó 18°; mientras que Lanús, ganador de la Sudamericana, alcanzó la vigésimo primera plaza; el descalificado Independiente de la Sudamericana en la vigésimo cuarta ubicación y Vélez se situó en la vigésimo sexta posición tras perder con Racing en octavos de final de la Libertadores.

Por último, el criterio para determinar las ubicaciones en la lista esta determinado por tres aspectos: el desempeño en las competencias internacionales de los últimos 10 años, la importancia histórica en dichos torneos y un reconocimiento adicional por haber logrado salir campeones de sus respectivas ligas.

