sábado 24 de enero 2026

A tener cuidado

En una complicada Ruta 40 Norte, chocaron dos vehículos y una ambulancia auxilió a un conductor herido

Afortunadamente, personal de Vialidad Nacional que trabajaba en la zona por el deterioro que causó la lluvia contactó a las autoridades para que los involucrados en el siniestro vial fueran asistidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un siniestro vial se registró este sábado cerca del mediodía, sobre la Ruta Nacional 40 Norte, en la zona de Villicum, donde se llevan adelante trabajos de despeje y mantenimiento tras los daños provocados por las intensas lluvias de las últimas horas. El hecho fue protagonizado por dos vehículos y, como consecuencia, un conductor debió ser auxiliado por una ambulancia.

atrapan a un menor por el robo a un club de futbol y secuestran la mayor cantidad de droga del ano en san juan
La Bebida

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan
cayo un falso policia en capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas
Insólito

Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 3480 y fue advertido por el personal de Vialidad Nacional que se encontraba trabajando en el lugar. De inmediato se activó el protocolo de emergencia, con la intervención de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y los servicios de Salud Pública.

Según informaron fuentes oficiales, el incidente involucró a una camioneta Fiat Toro y a un automóvil. Aparentemente, uno de los rodados frenó de manera repentina, lo que derivó en la colisión. Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron con golpes, una de ellas mayor de edad, lo que motivó una rápida respuesta sanitaria.

En cuestión de minutos, dos ambulancias llegaron al lugar para brindar asistencia inmediata a los ocupantes afectados, en un operativo que fue destacado por la coordinación y la rapidez de los intervinientes. Afortunadamente, no se informaron lesiones de gravedad, aunque los heridos fueron evaluados por el personal médico como medida preventiva.

El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado debido a la presencia de maquinaria vial, personal de seguridad y equipos de emergencia, en un tramo que continúa bajo condiciones especiales de circulación por las tareas de mantenimiento posteriores al temporal.

Desde los organismos que participaron del operativo reiteraron el pedido de extremar las medidas de precaución, circular a velocidad moderada y respetar las indicaciones del personal que trabaja sobre la calzada. “Cuidarnos entre todos es prioridad”, remarcaron tras el hecho.

