La neblina y el frío le pusieron épica a la espera del pelotón en el Alto Colorado

El Alto Colorado amaneció envuelto en una postal invernal inesperada. La neblina fue protagonista desde las primeras horas y sorprendió a los fanáticos del ciclismo que, fieles a la tradición, llegaron bien temprano para ganarse un lugar privilegiado a la vera de la ruta 436 y alentar al pelotón.

image El frío se hizo sentir con fuerza. Camperas gruesas, gorros y manos pegadas al mate fueron parte del paisaje, junto al infaltable asado que empezó a perfumar la montaña mientras crecía la expectativa por el paso de los ciclistas. A pesar de las condiciones climáticas, el entusiasmo no aflojó y las familias, grupos de amigos y fanáticos de siempre coparon la zona desde bien temprano.

image La etapa, que partió a las 8.30 desde el corazón de Santa Lucía, avanzó bajo un cielo cerrado y con tramos donde la neblina complicó seriamente la visibilidad. En algunos sectores del ascenso, el manto gris redujo el campo visual y obligó a extremar precauciones.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Vuelta a San Juan