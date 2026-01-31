sábado 31 de enero 2026

Vuelta a San Juan

La neblina y el frío le pusieron épica a la espera del pelotón en el Alto Colorado

Desde temprano, una espesa neblina sorprendió a los fanáticos del ciclismo que se apostaron en la ruta 436. Con camperas, mates y el clásico asado, el público bancó las bajas temperaturas mientras aguardaba el paso de la carrera, que partió a las 8.30 desde el corazón de Santa Lucía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-31 at 10.50.11 AM

El Alto Colorado amaneció envuelto en una postal invernal inesperada. La neblina fue protagonista desde las primeras horas y sorprendió a los fanáticos del ciclismo que, fieles a la tradición, llegaron bien temprano para ganarse un lugar privilegiado a la vera de la ruta 436 y alentar al pelotón.

image

El frío se hizo sentir con fuerza. Camperas gruesas, gorros y manos pegadas al mate fueron parte del paisaje, junto al infaltable asado que empezó a perfumar la montaña mientras crecía la expectativa por el paso de los ciclistas. A pesar de las condiciones climáticas, el entusiasmo no aflojó y las familias, grupos de amigos y fanáticos de siempre coparon la zona desde bien temprano.

image

La etapa, que partió a las 8.30 desde el corazón de Santa Lucía, avanzó bajo un cielo cerrado y con tramos donde la neblina complicó seriamente la visibilidad. En algunos sectores del ascenso, el manto gris redujo el campo visual y obligó a extremar precauciones.

