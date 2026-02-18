Hallan una moto robada en pleno proceso de desguace en 9 de Julio: investigan a un menor

La Brigada de Investigaciones Este y la Comisaría 11° de 9 de Julio lograron secuestrar una motocicleta en proceso de armado con motor limado, que se presume fue robada el pasado 12 de febrero.

Tribunales Médico acusado de abuso: la presunta víctima se descompensó mientras declaraba y tuvieron que suspender el juicio

La motocicleta, marca Guerrero, modelo 110cc, había sido sustraída del interior de Finca Las Violetas, en calle Begueri entre Bilbao y Oratorio, Departamento 9 de Julio. El damnificado había radicado la denuncia penal en la Comisaría 11°.

Tras realizar diferentes medidas investigativas, la policía logró secuestrar el cuadro de la motocicleta en un descampado sobre calle Florida, en cercanías del río, y posteriormente, la motocicleta en un domicilio de Loteo Torino.

Un menor de edad está vinculado a la investigación judicial, que continúa a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del Dr. Gálvez Juan Manuel Fiscal. Los elementos secuestrados fueron trasladados a sede de Comisaría 11 de Julio para su posterior pericia.