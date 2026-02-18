miércoles 18 de febrero 2026

Investigación

Hallan una moto robada en pleno proceso de desguace en 9 de Julio: investigan a un menor

La misma había sido sustraída de Finca Las Violetas. Hallaron el cuadro en un descampado y el resto del rodado en un domicilio de Loteo Torino. Un menor quedó vinculado a la causa que investiga la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Brigada de Investigaciones Este y la Comisaría 11° de 9 de Julio lograron secuestrar una motocicleta en proceso de armado con motor limado, que se presume fue robada el pasado 12 de febrero.

La motocicleta, marca Guerrero, modelo 110cc, había sido sustraída del interior de Finca Las Violetas, en calle Begueri entre Bilbao y Oratorio, Departamento 9 de Julio. El damnificado había radicado la denuncia penal en la Comisaría 11°.

Tras realizar diferentes medidas investigativas, la policía logró secuestrar el cuadro de la motocicleta en un descampado sobre calle Florida, en cercanías del río, y posteriormente, la motocicleta en un domicilio de Loteo Torino.

Un menor de edad está vinculado a la investigación judicial, que continúa a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del Dr. Gálvez Juan Manuel Fiscal. Los elementos secuestrados fueron trasladados a sede de Comisaría 11 de Julio para su posterior pericia.

