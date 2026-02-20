La enfermería de la Finalissima: las lesiones complican a Scaloni y De la Fuente

Lionel Scaloni está preocupado. Y no es para menos. A casi un mes de la Finalissima contra España, varios jugadores de la Selección Argentina sufrieron lesiones, incluido su capitán leyenda Lionel Messi, lo que puede complicar los planes de cara a ese trascendental encuentro en Qatar, donde la Albiceleste buscará repetir el título conseguido ante Italia, en 2022.

El 11 de febrero fue el día del primer cimbronazo. Ya habían llegado las malas noticias de Juan Foyth (que se perderá el Mundial por la rotura del tendón de Aquiles) y Gio Lo Celso (con una rotura muscular que lo obligó a frenar durante varias semanas). Pero todo lo que tenga que ver con Messi se magnifica.

Este jueves, el rosarino de 38 años viajó con el plantel de Miami de costa a costa, donde el sábado debutará en la MLS, para empezar la defensa del título de campeón, contra Los Ángeles FC. Todavía es una incógnita si podrá jugar.

La lesión de Lautaro Martínez fue otro bombazo. El delantero se desgarró el sóleo en la derrota del Inter ante Bodo/Glimt de Noruega por la Champions League.

Y si bien los tiempos de recuperación dan para que pueda estar presente en Medio Oriente, volvería a estar a disposición muy cerca de la fecha y casi sin rodaje. Por lo pronto, ahora se perderá la vuelta con el conjunto noruego y dos partidos por la Serie A. De todos modos, según le confiaron a Clarín desde Milan, este viernes le harán más estudios médicos para determinar el grado de la lesión y saber bien cuál es el plazo de recuperación

La preocupación se potencia porque el Toro se suma a otros jugadores que sufrieron lesiones las últimas semanas. Sin ir tan lejos, Nicolás González también se desgarró, un día antes que Lautaro. El jugador del Atlético de Madrid sufrió una lesión en el muslo derecho y se perderá la revancha frente a Brujas (en la ida igualaron 3 a 3) por los playoffs de la Champions League, la vuelta del partido de las semifinales de la Copa del Rey ante Barcelona y los encuentros de LaLiga ante Espanyol, Oviedo y Real Sociedad.

El mediocampista ofensivo se recupera de una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho, que sufrió como consecuencia de una acción fortuita en el encuentro ante el PAOK de Grecia, el pasado 22 de enero, cuando duró solo cinco minutos en cancha. Por esa lesión, no llegará a la Finalissima, ya que recién volvería a estar en condiciones a fin de marzo o principios de abril.

En tanto, el defensor sufrió la rotura de tendón de Aquiles de la pierna izquierda, por lo que no solo se pierde el duelo con España, sino también el Mundial que se desarrollará a mitad de año en Estados Unidos, México y Canadá.

A la lista hay que sumar a Leandro Paredes, quien tiene un esguince de tobillo derecho y no podrá jugar el clásico Boca- Racing, y quizás se pierda algunos partidos más.

En tanto, Nicolás Tagliafico, que se está recuperando de una entorsis de tobillo derecho, podría volver a las canchas este fin de semana con el Lyon de Francia.

Las lesiones, además de preocuparlo, a Scaloni también lo ponen en una disyuntiva en el armado de la lista para la gira por Qatar (que también incluye un amistoso con la selección local, después del duelo contra España). Es que al momento de dar los nombres, habrá jugadores que estarán todavía lesionados, como son los casos de Lautaro y Nico González. ¿Los incluirá igual? Para colmo, la intención de esa nómina era que sea similar a la del Mundial, según comentó Roberto Ayala, uno de los ayudantes del hombre de Pujato, en diciembre.

Las lesiones en el rival de Argentina

De todos modos, las preocupaciones no son exclusivas de Scaloni y el cuerpo técnico argentino. Luis de la Fuente, el entrenador de la selección española, se enfrenta también a varias dificultades por la acumulación de lesiones entre sus jugadores más relevantes.

En las últimas semanas, varios integrantes habituales en las convocatorias han sufrido diferentes problemas físicos que ponen en duda su disponibilidad para la Finalissima ante Argentina.

Entre los nombres que generan preocupación figuran Pedri, Mikel Merino, Samu Aghehowa y recientemente se agregó Marc Cucurella.

El lateral izquierdo del Chelsea sufrió una lesión en uno de sus isquiotibiales y todavía el club inglés no confirmó cuanto tiempo estará fuera de las canchas pero se presume que por lo menos tendrá entre entre dos y tres semanas.

Aghehowa (delantero del Porto), por su parte, ya está descartado tanto para la Finalissima como para el Mundial dado que fue operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Otro que también pasó por el quirófano fue el volante del Arsenal Mikel Merino, quien tuvo una fractura por estrés en el pie derecho. No estará para la Finalissima, pero buscará llegar al Mundial.

El que sí ya está para volver es Pedri, quien padeció una lesión en el bíceps femoral derecho y ya se perdió siete partidos con el Barcelona, pero desde el club catalán informaron que podría regresar este domingo ante el Levante.

Como se ve, este duelo entre Argentina y España, por ahora, les trae complicaciones en la previa a ambos entrenadores. Y la principal razón, más allá de la cercanía del Mundial, es el mal de lesiones.

