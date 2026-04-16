Las bajas de River para el Superclásico: tres confirmadas y varias alertas de último momento

Tras el encuentro con Carabobo, River empieza a palpitar el Superclásico ante Boca y ya toma en consideración que no podrá contar con jugadores importantes que hace tiempo vienen marginados de las canchas y no pudieron recuperarse. De cara al duelo en el Monumental, el equipo de Eduardo Coudet tendrá tres bajas por lesión: Franco Armani, Maximiliano Meza y Juan Portillo.

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Asimismo, a la lista confirmada hay que ponerle un asterisco con otros futbolistas en duda que serán evaluados y podrían sumarse: Giuliano Galoppo y los dos lesionados de último momento contra Carabobo, Fausto Vera y Juan Fernando Quintero.

La ausencia más sensible, sin dudas, es la de Armani. El capitán arrastra problemas físicos desde la pretemporada: primero sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo y luego una inflamación en el tendón de Aquiles de la misma pierna.

Esa seguidilla de complicaciones lo marginó durante gran parte del año y explica por qué apenas pudo disputar 45 minutos en lo que va de 2026. Su recuperación se fue extendiendo más de lo previsto y, por ahora, no está en condiciones de reaparecer. Para River, no se trata solo de un titular, sino de una pieza clave por liderazgo y experiencia en este tipo de partidos. ¿Cuándo volverá? La idea es que a fines de abril ya esté en condiciones.

Por su parte, Meza tampoco está disponible justamente desde el Superclásico con Boca de noviembre de 2025 en el que se lesionó y tuvo que ser operado en el tendón rotuliano. Desde entonces, viene atravesando una rehabilitación progresiva que ya lo tiene realizando trabajos de campo. En su caso, apunta a volver a estar a disposición en mayo.

El tercer nombre en la lista es Portillo. El defensor sufrió una lesión ligamentaria a principio de año que demanda un tiempo de recuperación más prolongado y todavía no está en condiciones de reaparecer. Su caso ya venía siendo contemplado desde hace semanas, ya que recién podría aspirar a un retorno a mediados del segundo semestre de 2026.

La grave lesión de Juan Carlos Portillo a los pocos segundos de ingresar en Argentinos vs. RiverLa grave lesión de Juan Carlos Portillo a los pocos segundos de ingresar en Argentinos vs. River

Además, hay una situación que se sigue de cerca y podría agravar el panorama: Galoppo. El mediocampista sufrió un esguince de tobillo en marzo y desde entonces no volvió a sumar minutos. Aunque ya recibió el alta, no viene con ritmo y por eso ni siquiera fue convocado en el último partido por la Copa Sudamericana ante Carabobo. A esta altura, su presencia en la lista de River para enfrentar a Boca está en duda.

Los otros dos casos fueron los dolores de cabeza del triunfo en la Sudamericana ante Carabobo. Fausto Vera pidió el cambio antes de los 20 minutos del primer tiempo por una molestia en la rodilla y alerta al cuerpo técnico. En principio, se trataría de un esguince leve y corre riesgo para el domingo.

Por su parte, en el arranque del segundo tiempo, Juan Fernando Quintero acusó un dolor muscular en el recto anterior izquierdo, fue reemplazado por Kendry Páez de inmediato y se fue directo al vestuario rengueando. Ambos serán sometidos a estudios este jueves.

Fuente: TyC Sports