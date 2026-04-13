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Política nacional

Un intendente sanjuanino se jugó un "fulbito" con Sergio Massa

El intendente Carlos Munisaga participó de un encuentro con Sergio Massa y jefes comunales del PJ en San Vicente, en medio de movimientos para disputar poder dentro del peronismo a nivel nacional.

Por Ana Paula Gremoliche
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El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, empieza a jugar cada vez más fuerte en la política nacional. Esta vez, un partido de fútbol fue la excusa para una reunión con alto voltaje político junto a Sergio Massa y un grupo de intendentes jóvenes del peronismo y el Frente Renovador.

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Según publicó La Política Online, el encuentro se dio en San Vicente, donde se armó un “fulbito” que terminó 4 a 1 a favor del equipo peronista. La figura fue Federico Otermín, autor de dos goles. Del otro lado, el equipo del massismo contó con dirigentes como el “Patito” Galmarini, legisladores bonaerenses y el propio Munisaga.

En medio del partido, en una escena que no pasó desapercibida, apareció Massa, quien se mostró cercano a los intendentes y compartió abrazos y charlas en privado. La novedad, según el medio nacional, fue la decisión de dejar registro del encuentro con una foto que rápidamente empezó a circular en el ámbito político.

Detrás del encuentro deportivo hay una jugada política de fondo. Otermín integra el grupo de intendentes que busca disputar el control de la Federación Argentina de Municipios, hoy en manos de Fernando Espinoza, alineado con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. En ese armado también aparecen nombres como Julián Álvarez y Gastón Granados.

En ese tablero, Munisaga comienza a ganar protagonismo y, según versiones de medios nacionales, podría formar parte de esa disputa a nivel país, lo que marcaría un salto en su proyección política.

En San Juan, el Frente Renovador tiene como principal referencia al diputado Franco Aranda, aunque en la política local aseguran que Massa mantiene diálogo con otros dirigentes, entre ellos el rawsino y también Fabián Gramajo.

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