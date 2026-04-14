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Tiempo en una fiesta de electrónica: cómo es la vida nocturna en San Juan

Entradas de hasta $60.000 y una propuesta que convocó a miles: así se vivió la fiesta de Beat Producciones con Peces Raros y el DJ Beltrán en San Juan, una de las más destacadas del 2026, que debió suspenderse por mal tiempo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tiempo de San Juan salió a una fiesta de electrónica para mostrarte cómo es la vida nocturna en la provincia y cuánto hay que gastar para ser parte. En esta oportunidad, la cita fue en un evento de Beat Producciones que reunió a Peces Raros y al DJ brasileño Beltrán, en una de las convocatorias más masivas de lo que va del 2026.

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Las entradas llegaron a costar $60.000 en su última etapa de venta, aunque quienes compraron con anticipación pudieron acceder a precios más bajos. Ya dentro del predio, los valores siguieron en esa misma línea: una botella de agua mineral costaba $10.000 y una cerveza $15.000. En ambos casos había promociones por cantidad. Para quienes buscaban una experiencia más exclusiva, las botellas arrancaban en los $80.000.

La suspensión por mal tiempo

La fiesta se desarrollaba con normalidad hasta que, cerca de las 2:30 de la madrugada, debió suspenderse por las condiciones climáticas. Desde la organización informaron que quienes hayan comprado entradas podrán utilizarlas para próximos eventos: uno con el DJ Matt Sassari, previsto para el 1 de mayo, y otro con Ezequiel Arias.

El episodio no opacó del todo una noche que volvió a dejar en claro el fenómeno de las fiestas electrónicas en San Juan: convocantes, cada vez más frecuentes y con eventos que ya juegan en la misma liga que el resto del país.

Video

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Así se vive una noche electrónica en San Juan Tiempo de San Juan estuvo en la fiesta de Beat Producciones con Peces Raros y el DJ Beltrán, una de las más convocantes del año. Entradas, consumos y todo el ambiente de una escena que sigue creciendo en la provincia @anapaulagremoliche @bautxs Más info en @tiempodesanjuan #fiestaelectronica #sanjuan #tendencias #tiempodesanjuan"
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