sábado 6 de diciembre 2025

Tras las fuertes lluvias, confirman que por ahora no hubo evacuados en San Juan

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que, pese a los anegamientos y las crecientes en distintos departamentos, no se registraron pedidos de asistencia ni familias evacuadas. Continúa la guardia de emergencia durante todo el fin de semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lluvias en San Juan

Lluvias en San Juan

Las intensas lluvias que comenzaron en la tarde-noche del viernes 5 de diciembre y se prolongaron hasta la madrugada de este sábado generaron preocupación en distintos sectores de la provincia. Sin embargo, según informó el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, hasta la 1 de la mañana no se registraron personas evacuadas ni se recibieron solicitudes de asistencia.

El estado de las rutas en San Juan, después de las intensas lluvias.
Lluvias en San Juan: Vialidad emitió un informe clave sobre el estado de las rutas
san juan, bajo el agua: asi quedo la ciudad y alrededores por la llegada de precipitaciones
San Juan, bajo el agua: así quedó la ciudad y alrededores por la llegada de precipitaciones

Los relevamientos realizados por los equipos técnicos señalan la presencia de anegamientos y copiosas bajadas de creciente en puntos específicos de Calingasta, Jáchal e Iglesia, aunque sin llegar a situaciones que demandaran intervenciones urgentes.

La subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, explicó que la ausencia de emergencias graves se debió a la intervención anticipada impulsada por el ministro Carlos Platero y el gobernador Marcelo Orrego. “Ante la activación del alerta naranja por inclemencias climáticas en todo el territorio provincial, tomaron la decisión de entregar asistencia en las zonas más vulnerables previo al temporal, para que las familias pudiesen arreglar y acondicionar los techos de sus viviendas”, indicó.

A pesar del panorama controlado, las autoridades mantienen el alerta activo. Los equipos de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias continúan en guardia durante todo el fin de semana, preparados para responder rápidamente ante cualquier eventualidad derivada del mal tiempo.

