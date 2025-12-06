sábado 6 de diciembre 2025

Asistencia

Temporal en Jáchal: familias evacuadas, defensas bajo vigilancia y más de 70 agentes trabajando en emergencias

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal informó que son 46 los núcleos familiares que debieron ser trasladados a una zona de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El intenso temporal que azotó a Jáchal durante este fin de semana provocó múltiples complicaciones en distintas zonas del departamento, donde varias familias debieron ser asistidas y evacuadas preventivamente. Así lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) en su segundo reporte oficial, correspondiente al período entre las 13 y las 20 del sábado 6 de diciembre.

El balance confirma una fuerte afectación en áreas urbanas y rurales, así como un despliegue operativo que se sostiene de forma ininterrumpida ante la persistencia de las lluvias.

Defensas aluvionales en vigilancia permanente

Las defensas hídricas continúan en evaluación constante debido a las crecidas registradas.

  • En Mogna, la toma de agua resultó afectada, por lo que equipos municipales trabajan en controles permanentes para asegurar el servicio.

  • En Huaco, las defensas resistieron correctamente; solo se detectó ingreso de agua en un sector sin encauce, sin daños en zonas pobladas.

  • No se reportaron roturas de canales en ninguna de las áreas relevadas.

Servicios públicos con afectaciones menores

El temporal también impactó en la operatividad urbana:

  • Tres semáforos permanecen apagados en distintos puntos del centro, de manera preventiva.

  • Las cuatro zonas de alumbrado público que habían quedado fuera de servicio ya fueron restituidas completamente.

Más de 46 familias asistidas y evacuaciones preventivas

Entre el 5 y 6 de diciembre se registraron 46 demandas por emergencia habitacional, provenientes de distintas localidades: Jáchal Centro, San Isidro, Gran China, Pampa Vieja, Niquivil, El Rincón, La Ciénaga, Entre Ríos, La Legua 1 y La Legua 2.

Las familias recibieron asistencia inmediata con recursos municipales:

  • 57 cortes de nylon

  • 58 módulos alimentarios

  • 15 frazadas

  • 2 colchones

  • 14 bidones de agua

En Entre Ríos y La Legua 1 y 2, zonas donde podría complicarse el acceso por posibles cortes de camino, se realizó una entrega preventiva de recursos. También se trabajó de manera articulada con el Servicio Local de Niñez, el Área de Salud y la Secretaría de Infraestructura para atender situaciones de mayor vulnerabilidad.

Más de 70 trabajadores desplegados

El COEM mantiene en territorio a más de 70 personas realizando tareas de asistencia, recorridos, evaluación de daños, control de defensas y atención de emergencias.

Recomendaciones a la población

La Municipalidad pidió mantener la calma y seguir exclusivamente la información difundida por canales oficiales. Además, solicitaron:

  • Evitar circular por zonas anegadas.

  • No obstruir desagües ni acequias.

  • Respetar las medidas de seguridad impartidas por las áreas operativas.



