Violento ataque en Sarmiento: un sanjuanino fue baleado y buscan al agresor mendocino

Un hombre de 30 años fue baleado en Sarmiento en la siesta de este domingo. La víctima, identificada como Juan Alberto Allende, recibió dos disparos en la rodilla y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson. El autor del hecho, presuntamente oriundo de Mendoza, es intensamente buscado.

El hecho ocurrió cerca de las 14:16, cuando Allende caminaba por la zona y fue sorprendido por un auto Ford Fiesta negro que se detuvo a su lado. Según su testimonio, dentro del vehículo viajaban dos hombres. Uno de ellos, que vestía una camiseta de River Plate, sacó un arma de fuego y abrió fuego sin mediar palabra.

Tras los disparos, el auto huyó rápidamente. El agresor, un hombre oriundo de Mendoza, es buscado de manera intensa por la Policía, que trabaja para establecer el motivo del ataque y dar con su paradero.

Allende fue asistido primero en el Hospital de Sarmiento, adonde ingresó consciente pero con lesiones de consideración. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital Rawson, donde recibe atención especializada.