domingo 7 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agresión

Violento ataque en Sarmiento: un sanjuanino fue baleado y buscan al agresor mendocino

El hombre recibió dos disparos en la rodilla cuando un auto se detuvo a su lado y uno de los ocupantes abrió fuego. El agresor, un mendocino que escapó en un Ford Fiesta negro, es intensamente buscado por la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La comisaría de Sarmiento.&nbsp;

La comisaría de Sarmiento. 

Un hombre de 30 años fue baleado en Sarmiento en la siesta de este domingo. La víctima, identificada como Juan Alberto Allende, recibió dos disparos en la rodilla y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson. El autor del hecho, presuntamente oriundo de Mendoza, es intensamente buscado.

Lee además
Agua Negra
Importante

Abrieron el Paso de Agua Negra: mirá los horarios
cachumba vuelve a san juan para explotar el preferiado junto al yeyo
Show

Cachumba vuelve a San Juan para explotar el preferiado junto al Yeyo

El hecho ocurrió cerca de las 14:16, cuando Allende caminaba por la zona y fue sorprendido por un auto Ford Fiesta negro que se detuvo a su lado. Según su testimonio, dentro del vehículo viajaban dos hombres. Uno de ellos, que vestía una camiseta de River Plate, sacó un arma de fuego y abrió fuego sin mediar palabra.

Tras los disparos, el auto huyó rápidamente. El agresor, un hombre oriundo de Mendoza, es buscado de manera intensa por la Policía, que trabaja para establecer el motivo del ataque y dar con su paradero.

Allende fue asistido primero en el Hospital de Sarmiento, adonde ingresó consciente pero con lesiones de consideración. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital Rawson, donde recibe atención especializada.

Seguí leyendo

Atención si viajás: el estado de las rutas tras las tormentas en San Juan

Suspenden la Fiesta de Santa Bárbara por las condiciones climáticas

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

Temporal en Jáchal: familias evacuadas, defensas bajo vigilancia y más de 70 agentes trabajando en emergencias

Por las lluvias, UPCN y todo el Tour 3 se mudan al Velódromo Vicente Chancay

Lluvias en San Juan: Vialidad emitió un informe clave sobre el estado de las rutas

Tras las fuertes lluvias, confirman que por ahora no hubo evacuados en San Juan

San Juan, bajo el agua: así quedó la ciudad y alrededores por la llegada de precipitaciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Agua Negra
Importante

Abrieron el Paso de Agua Negra: mirá los horarios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson
Impactantes imágenes

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital
De no creer

Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000 video
Video

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000

La pelea entre vecinos por un cargador de celular y un asesinato a sangre fría en el barrio Costa Canal II
Historias del Crimen

La pelea entre vecinos por un cargador de celular y un asesinato a sangre fría en el barrio Costa Canal II

Te Puede Interesar

La interpelación de Rosas. 
Descalabros

Por qué hay tantos conflictos en los Concejos Deliberantes de San Juan: el análisis que lleva a una ley electoral

Por Ana Paula Gremoliche
Un fallo judicial autorizó que un niño sanjuanino se radique en España con su padre y que su hermana permanezca en el país
Decisión

Un fallo judicial autorizó que un niño sanjuanino se radique en España con su padre y que su hermana permanezca en el país

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Maravilla rompió el maleficio y le dió a Racing la clasificación a la final
Boca, eliminado

Maravilla rompió el maleficio y le dió a Racing la clasificación a la final

Detectaron un nuevo caso de sarampión en Entre Ríos y se reactivó la alerta sanitaria nacional
A tener en cuenta

Detectaron un nuevo caso de sarampión en Entre Ríos y se reactivó la alerta sanitaria nacional