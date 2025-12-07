domingo 7 de diciembre 2025

Cachumba vuelve a San Juan para explotar el preferiado junto al Yeyo

Los artistas se presentarán el 7 de diciembre en la Sala del Sol. Todos los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La agenda musical del fin de semana largo suma un nuevo atractivo: Cachumba se presentará este domingo 7 de diciembre en San Juan, en un show que tendrá también la participación de El Yeyo, un referente de la escena cuartetera local. La fecha coincide con el preferiado, por lo que se espera gran movimiento en la noche local.

El evento tendrá lugar en Sala del Sol, ubicada en Avenida Rawson 1358 Sur. Según la información difundida por los organizadores, las entradas anticipadas tienen un valor de $7.000 (general) y $10.000 (VIP), y se encuentran disponibles a través de los RRPP autorizados.

Cachumba llega con más de 25 años de trayectoria dentro del cuarteto tradicional, mientras que El Yeyo, con más de tres décadas de carrera en la música tropical sanjuanina, aportará su sello local a una noche que combina dos estilos y dos públicos habituales de la escena bailable. Una propuesta que suma un atractivo más al fin de semana largo.

Por Redacción Tiempo de San Juan

