Por las lluvias, UPCN y todo el Tour 3 se mudan al Velódromo Vicente Chancay

UPCN San Juan Vóley anunció un importante cambio de sede para la continuidad del Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA). Debido a razones operativas vinculadas a las condiciones climáticas que afectan a la provincia, los encuentros programados para este sábado 6 de diciembre se mudarán al imponente Velódromo Vicente Chancay.
La organización confirmó que se mantendrá el cronograma previsto, con una jornada cargada de partidos y atractivos duelos entre los mejores equipos del país. La programación completa es la siguiente:
-
16:00: River vs Vélez Sarsfield
-
18:30: Monteros Vóley vs Ciudad Vóley
-
21:00: Defensores de Banfield vs UPCN
Pese a la modificación de sede, la entrada seguirá siendo libre y gratuita, una invitación abierta para que el público sanjuanino pueda disfrutar del máximo nivel de vóley nacional en una de las infraestructuras deportivas más modernas del país.