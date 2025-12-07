domingo 7 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Abrieron el Paso de Agua Negra: mirá los horarios

Tras las precipitaciones, desde Vialidad dieron a conocer que el paso fue habilitado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Agua Negra

Agua Negra

El Centro de Frontera Agua Negra informó este domingo que el Paso Internacional quedó habilitado nuevamente tras las intensas lluvias registradas durante la noche y madrugada. Según el Reporte Nº 2 emitido a las 11:00 de este 7 de diciembre, la Dirección Nacional de Vialidad confirmó que la Ruta Nacional 150 se encuentra en condiciones de permitir el tránsito.

Lee además
Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera
El Paso de Agua Negra ya se habilitó para la temporada 2025-2026.
Info útil

Paso de Agua Negra: cómo saber sus novedades minuto a minuto

La reapertura del corredor fronterizo será a partir de las 12 horas, aunque se recordó a los viajeros que deben circular con extrema precaución y respetando las velocidades máximas debido a las condiciones del camino tras las precipitaciones.

Horarios establecidos para el cruce:

  • Tránsito en general

    • Egreso desde Argentina: de 12 a 17 hs

    • Ingreso a Argentina: de 12 a 21 hs

    • Cierre de egreso: 17 hs

Las autoridades recalcaron la importancia de conducir con cuidado y mantenerse atentos a futuras actualizaciones oficiales, ya que las condiciones climáticas de alta montaña pueden cambiar rápidamente.

Temas
Seguí leyendo

Atención si viajás: el estado de las rutas tras las tormentas en San Juan

Suspenden la Fiesta de Santa Bárbara por las condiciones climáticas

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

Temporal en Jáchal: familias evacuadas, defensas bajo vigilancia y más de 70 agentes trabajando en emergencias

Por las lluvias, UPCN y todo el Tour 3 se mudan al Velódromo Vicente Chancay

Lluvias en San Juan: Vialidad emitió un informe clave sobre el estado de las rutas

Tras las fuertes lluvias, confirman que por ahora no hubo evacuados en San Juan

San Juan, bajo el agua: así quedó la ciudad y alrededores por la llegada de precipitaciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
atencion si viajas: el estado de las rutas tras las tormentas en san juan
Importante

Atención si viajás: el estado de las rutas tras las tormentas en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan
Reporte climático

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson
Impactantes imágenes

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

Video: tras quedar fuera del Regional, la cargada de un hincha verdinegro al pueblo puyutano
Folclore

Video: tras quedar fuera del Regional, la cargada de un hincha verdinegro al pueblo puyutano

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro
Pac Man, íntimo

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro

Te Puede Interesar

El Penal de Chimbas estrena un sistema inédito: así se ven los módulos de alta seguridad que ya están casi listos
Infraestructura clave

El Penal de Chimbas estrena un sistema inédito: así se ven los módulos de alta seguridad que ya están casi listos

Por Miriam Walter
Video: la feria que dejó de ser nómade y tiene un espacio ganado en Avenida Libertador video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la feria que dejó de ser nómade y tiene un espacio ganado en Avenida Libertador

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Un confuso hecho en Capital terminó con un chico herido de bala y un joven de 18 años, el presunto ladrón, casi linchado.
Investigación

Buscan a un mendocino que le metió dos tiros en la rodilla a un hombre en Sarmiento

Fin de la temporada para Tobías Martínez en el Turismo Carretera: Agustín Canapino, campeón
Automovilismo

Fin de la temporada para Tobías Martínez en el Turismo Carretera: Agustín Canapino, campeón