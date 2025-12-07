Abrieron el Paso de Agua Negra: mirá los horarios

Agua Negra

El Centro de Frontera Agua Negra informó este domingo que el Paso Internacional quedó habilitado nuevamente tras las intensas lluvias registradas durante la noche y madrugada. Según el Reporte Nº 2 emitido a las 11:00 de este 7 de diciembre, la Dirección Nacional de Vialidad confirmó que la Ruta Nacional 150 se encuentra en condiciones de permitir el tránsito.

La reapertura del corredor fronterizo será a partir de las 12 horas, aunque se recordó a los viajeros que deben circular con extrema precaución y respetando las velocidades máximas debido a las condiciones del camino tras las precipitaciones.

Horarios establecidos para el cruce: Tránsito en general Egreso desde Argentina: de 12 a 17 hs Ingreso a Argentina: de 12 a 21 hs Cierre de egreso: 17 hs

Las autoridades recalcaron la importancia de conducir con cuidado y mantenerse atentos a futuras actualizaciones oficiales, ya que las condiciones climáticas de alta montaña pueden cambiar rápidamente.

