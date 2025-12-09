martes 9 de diciembre 2025

Clima

El SMN anticipa un nuevo episodio de lluvias fuertes en San Juan este jueves

Tras varios días de mal tiempo, el jueves vuelve la inestabilidad al Este provincial con tormentas intensas, ráfagas poderosas y posible caída de granizo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a encender la alarma en San Juan: para este jueves rige un alerta amarilla por tormentas que podrían golpear con fuerza a distintos puntos del este provincial.

Tras tres días consecutivos de precipitaciones que dejaron complicaciones en varios departamentos, el organismo nacional alertó que sectores como 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil estarían nuevamente en el foco del mal tiempo.

El reporte oficial detalla que estas áreas podrían experimentar tormentas de intensidad variable, algunas de carácter fuerte, con la posibilidad de que se registren chaparrones abundantes en lapsos breves, caída de granizo y ráfagas que alcanzarían hasta 80 km/h. Además, el SMN estima acumulados de agua entre 20 y 50 milímetros, con la chance de que en algunos puntos se exceda esa cifra.

Para lo que resta del día y durante el miércoles, la situación será mucho más estable: casi sin chances de lluvia y con una temperatura que se moverá entre 15° de mínima y 30° de máxima.

