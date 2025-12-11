El ladrón con más de 10 condenas recibió una más, ahora por hurtar una silla del centro

Jon Denis Díaz , el ladrón sanjuanino que cuenta con más de una decena de condenas en su prontuario , este miércoles volvió a recibir una. Esta vez por el hurto que cometió en el bar del microcentro sanjuanino y donde también quedó filmado.

Mirá el video Un ladrón con más de 10 condenas en su espalda, insultó a una jueza, a fiscales y se autogredió en Tribunales

Díaz a principios de septiembre quedó formalizado de este delito. Audiencia que se complicó, y mucho, porque se tuvo que suspender en una ocasión. Es que el imputado se autoagredió en el interior de los calabozos de Tribunales y después en sala insultó a los presentes (jueza del caso, fiscales de UFI Delitos Contra la Propiedad y policías).

En esa audiencia, que al final la vivió por Zoom, quedó formalmente imputado del delito de hurto. Este miércoles 10 de diciembre, tres meses después, Jon Denis Díaz no tuvo otra que aceptar el delito cometido y fue condenado, otra vez, a la pena de 4 meses de prisión efectiva.

La defensa y los miembros de la fiscalía llegaron a un acuerdo de juicio abreviado, los términos fueron presentados a la jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez y esta lo homologó.

Se lo acusó de ser el autor del insólito hurto ocurrido en un conocido bar ubicado al frente de Plaza 25 de Mayo. De este lugar sustrajo una silla plegable. Mirá el video: