domingo 14 de diciembre 2025

Siniestro vial

Violento choque en Albardón: un ciclista sufrió graves lesiones y un auto terminó incrustado en una casa

El siniestro ocurrió en El Rincón durante la mañana del domingo. La víctima fue hospitalizada con múltiples fracturas y la Justicia investiga cómo se produjo el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
accidente en Albardón

Un grave accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana en la localidad de El Rincón, en el departamento Albardón, y generó gran preocupación entre los vecinos de la zona. El episodio tuvo lugar alrededor de las 8.30, sobre calle Vicuña Larraín, en el tramo comprendido entre los callejones Alanís y Zevallos.

De acuerdo a la información policial, un Renault 12, conducido por un hombre, impactó contra un ciclista que se desplazaba por esa arteria. Tras el choque, el conductor perdió el control del vehículo, que siguió su recorrido sin dirección hasta finalizar contra el paredón de una vivienda ubicada a pocos metros del lugar.

Como consecuencia del impacto, el ciclista resultó con heridas de consideración y debió ser asistido de urgencia. Personal de emergencias lo trasladó al Hospital San Roque, donde quedó internado bajo observación. El parte médico indicó que presentaba traumatismos en la cabeza y el rostro, además de fracturas en el maxilar, el tabique nasal y varias costillas.

Si bien su estado es delicado, fuentes médicas señalaron que por el momento no sería necesario derivarlo a un centro de mayor complejidad, aunque se le realizan estudios para seguir de cerca su evolución.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales y peritos, mientras que la Unidad Fiscal de Investigación del Norte tomó intervención para determinar las causas que desencadenaron el siniestro vial y establecer responsabilidades.

Dejá tu comentario

