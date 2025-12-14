domingo 14 de diciembre 2025

Estafa

Investigan a una enfermera caucetera: usó la tarjeta de una colega y gastó más de $660 mil

Se trata de la enfermera María Daniela Cataldo, a quien se investiga por haber accedido de manera indebida al plástico de su colega durante los primeros días de octubre. Mirá en qué gastó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una enfermera que presta servicios en el Hospital de Caucete quedó formalmente imputada en una causa por estafa, tras ser acusada de utilizar sin autorización la tarjeta de crédito de una compañera de trabajo y generar consumos por más de $660.000.

Según informaron fuentes judiciales a diversos medios sanjuaninos, el Ministerio Público Fiscal formuló la imputación contra María Daniela Cataldo, a quien se investiga por haber accedido de manera indebida al plástico de su colega durante los primeros días de octubre, mientras ambas se encontraban cumpliendo funciones en el nosocomio departamental.

De acuerdo a la investigación, la maniobra incluyó una serie de gastos personales realizados con la tarjeta ajena. Entre las compras detectadas figuran pasajes aéreos adquiridos a través de Aerolíneas Argentinas, perfumes y numerosos viajes en Uber, lo que generó un perjuicio económico que superó los $660.000.

La estafa fue descubierta por la propia damnificada, quien advirtió consumos que no reconocía al revisar el resumen de su tarjeta. Ante esa situación, realizó la denuncia correspondiente ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, lo que dio inicio a una investigación encabezada por el fiscal Eduardo Gallastegui. A partir del análisis de los movimientos financieros, el Ministerio Público logró reconstruir la secuencia de hechos.

Durante la audiencia judicial, la enfermera quedó formalmente imputada, aunque finalmente la Fiscalía y la defensa arribaron a un acuerdo para concederle el beneficio de la probation.

Como parte de las condiciones impuestas, Cataldo deberá realizar 40 horas de tareas comunitarias no remuneradas, que se cumplirán en la Municipalidad de Santa Lucía, departamento del que es oriunda. Además, en concepto de reparación económica simbólica, se dispuso que la imputada deposite 300.000 pesos, suma que será destinada a una entidad benéfica.

