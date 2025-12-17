miércoles 17 de diciembre 2025

Violencia de género

Enviaron a la cárcel un hombre violento de Marquesado que tenía atormentada a la expareja

Pese a que ya estaba separado continuaba hostigando a su exmujer. Fue llevado a juicio y recibió una pena 6 meses de prisión efectiva, dado que tenía una condena anterior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un hombre maltratador fue condenado a 6 meses de prisión efectiva por amenazar y hostigar a su expareja con quien ya estaba separado. El sujeto firmó un juicio abreviado este miércoles por la tarde y fue enviado al penal de Chimbas.

El sujeto, identificado como Cristian Ramón Chiena, podría haber recibido una condena de hasta 10 años de cárcel. Sin embargo, su defensora la abogada María Filomena Noriega y la fiscal Claudia Ruiz, de la UFI CAVIG, arribaron a un acuerdo de juicio abreviado y el juez Pablo León resolvió condenarlo a 6 meses de prisión efectiva. Esto último porque contaba con una condena anterior por tenencia de arma y, aunque ya la había cumplido, no había pasado los 10 años y entonces todavía se valora la reincidencia.

La causa se inició a partir de la denuncia radicada el 24 de abril pasado ante la UFI CAVIG, donde la mujer relató una extensa historia de violencia durante los 20 años de convivencia con Chiena. Según consta en el expediente, pese a estar separados desde hacía siete meses, el imputado continuaba hostigándola con amenazas, insultos y actos intimidatorios. Incluso describió episodios previos de agresiones físicas y daños, que nunca habían sido denunciados por temor y por la situación de sus hijos.

Convivieron durante 20 años, pero estaban separados hace 7 meses. Aún así, el hombre seguía amenazando y hostigando a la mujer. Además, ella dijo que siempre la maltrató.

El día del hecho, la víctima aseguró que su expareja se presentó en reiteradas oportunidades en inmediaciones de la vivienda de su madre, en el barrio Sierras de Marquesado, primero arrojando piedras durante la madrugada y luego regresando en distintos momentos del día para insultarla y amenazarla. Ya por la noche, cuando caminaba junto a su hermana menor, Chiena volvió a interceptarla, le arrebató el celular, lo arrojó al suelo provocando su rotura y la empujó en el rostro mientras la amenazaba de dejarla renga, para luego escapar en motocicleta.

En la causa quedó comprobado, a través de testigos, que el sujeto la hostigaba continuamente. Con esos antecedentes, la causa avanzó hasta juicio y este miércoles las partes acordaron un juicio abreviado.

Si bien el Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de 3 años de prisión efectiva, se consensuó una condena de 6 meses de cumplimiento efectivo, el mínimo previsto por la ley, debido a que el acusado contaba con una condena anterior por tenencia de arma que, aunque ya cumplida, aún computaba a los fines de la reincidencia. De este modo, el juez Pablo León homologó el acuerdo y dispuso su inmediato traslado al Servicio Penitenciario de Chimbas.

Chapa de violencia de género
